A magyar hadtörténelem elmúlt évezredét bemutató kiállítás

2022. szeptember 9. 18:31

A magyar katonák fegyverzetének, felszerelésének, illetve a mindenkori magyar haderő jelképeinek tükrében mutatja be a magyar hadtörténelem elmúlt évezredét a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum időszaki kiállítása 2023 tavaszától a székesfehérvári Szent István Király Múzeum új kiállítóterében.

A székesfehérvári önkormányzat közleménye idézte Vargha Tamás honvédelmi államtitkárt, aki azt mondta, hogy "a magyar katonai vitézség jelképei megtestesítik, élővé teszik a megmaradásunk érdekében vívott évszázados harcainkat és összekötnek bennünket vitéz elődeinkkel". Ezekből a tárgyakból nyújt a látogatók számára egy rendkívüli válogatást a Hadtörténeti Múzeum páratlan gazdagságúnak ígérkező új kiállítása - tette hozzá.



Töll László ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka közölte, hogy az időszaki kiállítás 17 teremben mutatják majd be tematikus bontásban az ezer év jellegzetes vagy éppen különleges magyar fegyvereit, valamint a haderő és a katonai szolgálat elsődleges jelképeit: a zászlókat, az egyenruhákat és a kitüntetéseket. A militáriák mellett megjelennek majd a katonák mindennapjainak és ünnepnapjainak tárgyi emlékei, dokumentumai is, tükrözve a különböző korszakok katonai szimbólumrendszerét.



Jelezte, hogy a fehérvári tárlaton lesz több olyan unikális darab is, amelyeket eddig nem tudtak kiállítani. Példaként az 1941-ben a Szovjetuniótól visszakapott 1848-as zászlókat említette.

MTI