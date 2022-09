Scholz józanságra inti Brüsszelt az orosz gázszállítások ügyében

2022. szeptember 9. 19:09

A földgázpiacot érintő európai uniós szabályozás kialakításában tekintettel kell lenni az orosz szállításoktól nagyban függő tagállamok helyzetére - jelentette ki Olaf Scholz német kancellár pénteken Berlinben.

Olaf Scholz az Európai Tanács elnökével, Charles Michellel folytatott megbeszélése után kettejük közös tájékoztatóján arra a kérdésre, mennyire tartanak attól, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök teljesen leállítja a földgázszállításokat, ha az EU felső határt vezet be a gáz árára, elmondta, "nagyon figyelmesen" meg kell hallgatni, hogy mit mondanak az ilyen javaslatokra az orosz szállításoktól erősen függő tagállamok.



Németország sok más országgal együtt ki is állt azért, hogy a földgázt ne érintsék az Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni háborúja miatt elrendelt büntetőintézkedések.



Nincsenek is ilyen szankciók, a nehézségeket egyedül az okozza, hogy Vlagyimir Putyin visszafogta a szállításokat, "nyilvánvalóan azért, hogy gyengítse vagy destabilizálja az európai demokráciákat" - húzta alá Olaf Scholz.



Azonban az orosz elnök kísérlete kudarcra van ítélve, mert az európaiak szolidárisak egymással - mondta a német kancellár.



Olaf Scholz az energiaügyekért felelős tagállami miniszterek pénteki brüsszeli tanácskozásával kapcsolatban azt is jelezte, hogy kormánya a földgáz árának korlátozásáról szóló gondolatokkal ellentétben a villamosenergia piacán tervezett közösségi szintű szabályozást támogatja. Mint mondta, a német kormánynak és az EU javaslattevő intézményének, az Európai Bizottságnak a megközelítése igen hasonló.



Kifejtette: az elképzelés lényege, hogy a fogyasztók energiaköltségeinek csökkentése érdekében egy ideiglenes nyereségadóval le kell fölözni a szél-, a nap-, a víz- és az atomenergiára, valamint a széntüzelésre építő áramtermelők kiugróan magas profitját, amelyre annak révén tesznek szert, hogy a villamos energia ára a jóval drágábban termelő, gáztüzelésű erőművek költségeihez igazodik.



Charles Michel ugyancsak kiemelte, hogy Oroszország "megbízhatatlan szereplő" a földgázpiacon, és törekvései az EU megfélemlítését célozzák. Kifejtette, hogy az energiaválság leküzdéséhez három területen kell előre lépni, az első a fogyasztáscsökkentés, a második az ellátásbiztonság erősítése, a harmadik pedig az árak alakítása, amely azonban rendkívül összetett feladat.



A német kancellár Oroszország Ukrajna elleni háborújával kapcsolatban arról is szólt, hogy az EU rövidesen ötmilliárd euró hitelt biztosít az ukrán kormánynak. Németország ezen felül, nemzeti szinten további egymilliárd euróval segíti az orosz agresszió ellen védekező országot, és reméli, hogy követik példáját más tagállamok - mondta Olaf Scholz.



Az EU jövőjével kapcsolatban a német kancellár és a tagállami kormányokat összefogó Európai Tanács elnöke egyaránt kiemelte, hogy korszerűsíteni kell a döntéshozatalt, mindenekelőtt a külpolitikában. Ezen a területen a cselekvőképesség erősítése érdekében szakítani kell a teljes egyetértésre épülő döntésekkel, és át kell térni a többségi döntéshozatali eljárásra.



Olaf Scholz hangsúlyozta: "teljesen világos", hogy egy többpólusú, és hamarosan tízmilliárd lakosú világban a bővülő EU külpolitikája nem épülhet az egyhangúság elvére.

MTI