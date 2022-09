II. Erzsébet halála - Több spanyol tartományban rendeltek el gyászt

2022. szeptember 9. 19:11

Több spanyol tartományban is hivatalos gyászt rendeltek el II. Erzsébet brit királynő halála miatt pénteken.

A spanyol fővárost is magába foglaló madridi autonóm régióban három napig tart a gyászidőszak, amellyel a csütörtökön elhunyt brit uralkodó emlékének adóznak.



A döntés nyomán a tartományi középületek lobogóit félárbócra eresztették, emellett Madrid két emblematikus épületét, a regionális kormány székházát és a városházát is a brit nemzeti színekkel világítják ki péntek este.



Isabel Díaz Ayuso madridi tartományi elnök Twitter-oldalán a XX. század ikonikus asszonyának, a folytonosság, a stabilitás és a népek közössége szimbólumának nevezte II. Erzsébetet.



"Uralkodását, életét a brit népnek, a demokratikus értékek védelmének és a békés világstabilitás megteremtésének szentelte, kitörölhetetlen nyomot hagyva a történelemben" - méltatta a néhai uralkodót Juan Manuel Moreno, Andalúzia tartományának elnöke.



A dél-spanyolországi régióban, ahol nagyszámú brit közösség él, egynapos gyászt hirdetett a helyi kormány. Madridhoz hasonlóan az andalúz középületeken is félárbócra vonták a zászlókat.



Több spanyol városban megemlékeztek II. Erzsébetről pénteken. A kelet-spanyolországi San Fulgencio településen például - ahol több brit állampolgárságú lakos él, mint spanyol - egyperces néma főhajtással adóztak az elhunyt uralkodó emlékének.



A madridi brit nagykövetségen, valamint a Spanyolországban található hét brit konzulátuson részvétkönyvet nyitottak azok számára, akik szeretnék leróni kegyeletüket a következő napokban.



MTI