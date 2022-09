Putyin nem lesz ott II. Erzsébet temetésén

2022. szeptember 9. 19:18

Az orosz elnök nem először hagy ki fontos temetést, Mihail Gorbacsov volt szovjet elnök búcsúztatásán sem vett részt.

Vlagyimir Putyin nem lesz ott II. Erzsébet temetésén, melyet valószínűleg szeptember 19-én tartanak majd – számol be róla a Daily Mail. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője jelezte, nem opció, hogy az orosz elnök is részt vegyen a gyászszertartáson. Hozzátette, bölcsességéért nagyon is tisztelték II. Erzsébet királynőt, aki csütörtök délután vesztette életét a skóciai birtokán, Balmoralban.

Arról később lesz döntés, ki képviseli majd Oroszországot a búcsúztatáson. Az orosz elnök nem először hagy ki fontos temetést, múlt szombaton sem ment el Mihail Gorbacsov volt szovjet elnök temetésére.

mandiner.hu