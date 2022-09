Hadfelszerelés-javító közös központ építéséről állapodott meg Varsó Kijevvel

2022. szeptember 9. 22:58

Ukrajna és Lengyelország megállapodott abban, hogy hadfelszerelések javítására szolgáló központot építenek, és gyakorlatokat tartanak nemzetközi partnerekkel - jelentette be Mateusz Morawieczki lengyel kormányfő pénteken Kijevben Volodimir Zelenszkij ukrán és Egils Levitz lett elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatójukon.

"Ma arról is beszéltünk, hogy egy speciális központot szervezünk, amely katonai felszerelések javítását, gyakorlatok szervezését végezné német, holland, ukrán partnereink részvételével. Lengyel cégek végeznék a javítást, ezzel bevételhez jutnak, így ez az együttműködés mindenki számára előnyös lesz - fejtette ki a lengyel kormányfő. Hozzátette: a találkozón azt is megvitatták, milyen ukrán közintézmények helyreállításában vehetnének részt lengyel vállalatok.



Morawiecki hangsúlyozta, hogy számára megengedhetetlen a háború befejezése az orosz feltételek teljesítésével, mert ez nemcsak Ukrajnának, hanem egész Európának nagy vereséget jelentene.



"A győzelemnek Ukrajna oldalán kell lennie, mert ha ne adj' isten ez orosz feltételekkel valósulna meg, az nagy veszteség lenne Európának. Elveszítenénk azokat az értékeket, amelyekért Ukrajna harcol, az akaratot, a szuverenitást, a testvériséget, a szabad életet" - szögezte le. Gratulált Zelenszkij elnöknek, az ukrán népnek és a fegyveres erőknek a hatékony offenzívához, amely Lengyelország miniszterelnöke szerint "a végső győzelem újabb jele".



Az Ukrinform hírügynökség beszámolójában emlékeztetett arra, hogy a katonai jelentések szerint az ukrán csapatok sikeres ellentámadást hajtanak végre Harkiv irányában: a helyi lakosság támogatásával az ukrán fegyveres erők három nap alatt csaknem 50 kilométert haladtak előre.



Közben Ihor Terehov harkivi polgármester délután arról számolt be a Telegramon, hogy a pénteki orosz ágyúlövésektől kigyulladt több magánház és egy óvoda, az oroszok eltaláltak egy árvaházát, egy iskolát és egy sportlétesítményt is. A pontosított információk szerint a helybeliek közül legalább tízen sérültek meg, köztük három gyermek.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál közölte: az orosz védelmi minisztérium az ukrajnai háborúról szóló napi jelentésében egy szót sem ejtett arról, hogy az ukrán katonák kiűzték az orosz csapatokat a harkivi régióban lévő Balaklija városból. Előtte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője sem volt hajlandó kommentálni az ukrán erőknek az orosz megszállás alá került területek visszaszerzésére irányuló ellentámadásának állását, hanem a védelmi minisztériumra hárította a kérdés megválaszolását.



Az ukrán hírportál Makszim Gubinnak, a harkivi régió oroszokkal együttműködő egyik tisztségviselőjének az orosz híradásokban megjelent közlésére hivatkozva arról is beszámolt, hogy az orosz erők a lakosság "evakuálását" rendelték el Izjum városból a megye még általuk megszállva tartott területeire, illetve a szomszédos Luhanszk megyébe.

MTI