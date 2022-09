Karácsony nem tud magától részvétet nyilvánítani

A Budapesti Közlekedési Központ sajtótájékoztatója, Karácsony Gergely főpolgármester részvételével

Előre megírt, papírra kinyomtatott angol nyelvű szöveget használva rótta le kegyeletét a II. Erzsébet királynő halála miatt a budapesti brit nagykövetségen elhelyezett részvétnyilvánító könyvbe Karácsony Gergely.

Az MTI által közölt fotón jól látható, hogy Budapest főpolgármestere egy fehér papírra kinyomtatott, néhány soros angol nyelvű szöveget körmöl át az elhunyt portréja mellett kihelyezett kondoleálókönyvbe.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ez az eset is jól mutatja, hogy Budapest első embere továbbra is hadilábon áll az angol nyelvvel. Mint arról korábban lapunk is beszámolt,

Karácsonynak Gergelynek nincs államilag elismert nyelvvizsgája, mindössze lektorátusi igazolással rendelkezik, az viszont nem feleltethető meg egy klasszikus középfokú bizonyítványnak, amit az egyetemek szabályzatai kimeneti követelményként előírnak. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt Miután ez kiderült, a főpolgármester azzal próbálta mentegetni magát, hogy neki „hiperpasszív” nyelvtudása van. Hiányosságai miatt egyébként a balliberális főpolgármester már többször is kellemetlen helyzetbe került: például akkor, amikor a Pesti TV riportere angolul kérdezte, elmenekült, de előfordult az is, hogy egy nemzetközi sajtótájékoztatón a párttársa, Barabás Richárd fordított neki.

Íme az egészen közeli kép, amelyből teljesen egyértelmű, hogy Karácsony Gergely másolja a szöveget.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt