Utolsó útjára indult II. Erzsébet királynő, skótok ezrei várták

2022. szeptember 11. 14:20

II. Erzsébet királynő koporsója vasárnap skóciai városokon és falvakon keresztül utazik majd, miközben megkezdi végső útját szeretett skóciai kastélyából, Balmoralból nyughelye felé Fotó: AFP/Andy Buchanan

Kezdetét vette a királynő több mint egyhetes búcsúszertartása az Egyesült Királyságban. A skóciai Balmoralból helyi idő szerint 10 órakor indult el a II. Erzsébet koporsóját szállító autó, és várhatóan a kora esti órákban érkezik meg Edinburgh-ba, a brit uralkodók skóciai rezidenciájára. A csütörtökön elhunyt királynőtől szeptember 19-én vesznek végső búcsút Windsor kastélyában – számolt be az M1 Híradója.

Helyi idő szerint 10 órakor a néhai királynőt szállító koporsó elindult Balmoralból. A néhai királynő nyári rezidenciájánál skótok ezrei várták, hogy kigördüljön a kapun a koporsót szállító autó, és végső búcsút vehessenek II. Erzsébettől.

A rendőri felvezetéssel indult konvoj hat órán utazik a skót fővárosig, Edinburgh-ig. A levegőből egy helikopter kísérte végig az útját.

Edinburgh utcáin skót dudák hangja szólt és szól a menet ideje alatt végig. Az egyik zenész az az ember, aki néhány héttel ezelőtt Balmoralban még II. Erzsébet királynőnek játszott.

„Nagyon különleges esemény volt. Én már sok helyen felléptem a világban, de neki játszani, nagy megtiszteltetés volt” – fogalmazott a dudás.

A néhai királynő koporsója vasárnap a brit uralkodók hivatalos skóciai rezidenciájára, az edinburghi Holyrood-palotába érkezik.

„A palotából a Saint Giles-székesegyházba, a skót reformáció ősi központi templomába szállítják, ahol 24 órára felravatalozzák, tehát skócia népe is leróhatja kegyeletét néhai uralkodója előtt. Megemlítendő, hogy a skót kormány jelenleg a függetlenségre törekszik, azonban már jelezte, hogy ha ezt a függetlenséget sikerül elérni, akkor is el fogja ismerni államfőjének a mindenkori brit uralkodót” – számolt be Kertész Róbert, az M1 londoni tudósítója.

A Saint Giles-székesegyházban tartott istentiszteleten a királyi család tagjai is részt vesznek.

A koporsót kedden szállítják repülőgéppel Edinburgh-ból Londonba, a brit királyi légierő támaszpontjára a néhai uralkodó egyetlen leányának, Anna hercegnőnek a kíséretében. Innen először a Buckingham-palotába viszik, ahol III. Károly király és felesége fogadja, szerda délután pedig átszállítják a parlament legősibb épületegyüttesébe, a Westminster Hallba, ahol négy teljes napra felravatalozzák.

A ravatal csütörtöktől vasárnapig lesz látogatható a nap 23 órájában. Szeptember 19-én, hétfőn búcsúszetratás lesz a Westminster-apátságban, a monarchia ősi londoni koronázó templomában. A királynőt ugyanaznap egykori legnagyobb angliai vidéki rezidenciáján, a Windsor kastélyában helyezik végső nyugalomra, ott, ahol édesapja és férje is nyugszik.

A néhai uralkodótól katonai tiszteletadással kísért állami temetés keretében vesznek búcsút. Erre a napra a brit kormány munkaszünetet hirdetett.





hirado.hu - M1