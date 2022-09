Légicsapások - Egyre több területen nincs áram Ukrajnában

2022. szeptember 12. 10:15

Vasárnap este Harkiv város több kerületében megszakadt az áramellátás, a polgármester szerint az orosz erők mértek csapást infrastrukturális objektumokra, közben több megyéből is áramszünetet jeleztek. Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint helyi lakosok számoltak be arról, hogy Harkiv több kerületében nincs áram és vezetékes víz sem. Később Ihor Terehov polgármester közölre, hogy az oroszok megtámadtak egy infrastrukturális létesítményt Harkivban. A légicsapás következtében a város számos részén elment az áram.

Ugyanezen okból nincs víz az érintett kerületekben, mert a szivattyúk nem működnek. "Ez az orosz agresszor aljas és cinikus bosszúja azért, mert hadseregünk sikereket ért el a fronton, különösen a harkivi régióban" - írta Terehov. A megye több más településéről is jeleztek áramszünetet, így Lozovából és Derhacsi térségéből is. Oleh Szinyehubov Harkiv megyei kormányzó megerősítette, hogy az orosz erők mértek csapást létfontosságú infrastrukturális létesítményekre. A Szuszpilne hírportál beszámolója szerint a szomszédos megye székhelyén, Poltavában is több kerületben elment az áram és nincs vezetékes víz sem. Ugyancsak áramkimaradást jelentettek a Donyeck megyei Kramatorszkból.

Dmitro Zsivickij, az északkelet-ukrajnai Szumi megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az elektromos hálózat teljesítménye az egész régióban instabil. Valentin Reznyicsenko Dnyiporpetrovszk megyei kormányzó úgyszintén arról számolt be, hogy régiójának több városa és kistérsége áram nélkül maradt az orosz támadások miatt. Az Ukrajinszka Pravda szerint még az oroszországi Belgorodban is jeleztek elektromos problémákat. A hírportál hozzáfűzte, hogy vasárnap este Ukrajna egész területén - Krím félsziget kivételével - mindenütt megszólaltak a légvédelmi szirénák.

MTI