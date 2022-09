Faragó Tamás értékel: ez az Eb mindenképpen Varga Zsolt dicsérete

2022. szeptember 12. 11:54

Az Eb-ezüstérmet nyert férfi vízilabda-válogatottat értékelő sportági legenda úgy látja, az 5. helyen zárt hölgyválogatott "elveszítette a báját". A magyar férfi vízilabda-válogatott ezüstérmes lett a spliti Európa-bajnokságon, miután a szombati fináléban 10-9-re kikapott a házigazda horvát csapattól, ami így végül aranyérmes lett. A játékosok csalódásával záruló tornát Faragó Tamás, olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a Nemzet Sportolója értékelte az InfoRádiónak.

"Ők játékosok, mindig nyerni akarnak, ezért csalódottak, de mi, nézők tudjuk, hogy ez az ezüstérem fantasztikus eredmény. Dicséret illeti a fiúkat. Mindig is hiányoltuk a megalkuvás nélküli győzni akarást, így volt ez a legutóbbi világbajnokságon is, most ez megvolt, jó teljesítményekkel" - foglalta össze a sportági legenda. A csapat fiatal átlagéletkoráról szólva elmondta, a magyar vízilabda utánpótlása bővelkedik tehetségekben, amit az is alátámaszt, hogy az utánpótlás-világversenyeket sorra nyerik az ifjak. "Sorra felnőnek olyanok, akik képesek a nagyválogatottban is jó teljesítményre, és később az olimpián jól szerepelni" - tette hozzá.

Jansik Szilárdot, a csapatkapitányt a torna legértékesebb játékosává választották, amire nem számított - az InfoRádiónak adott nyilatkozata alapján. "Jó kis játékosnak számított a válogatottban korábban, de ezen az Eb-n minden szinten megfelelt, csapatkapitányként, és voltak olyan meccsek, ahol egyedül nyerte meg a mérkőzést" - mutatott rá Faragó Tamás. Hogy mennyit számíthatott a szigor, a fegyelem és a koncentrált védekezés, ami Varga Zsolt szövetségi kapitányt a Ferencváros edzőjeként is jellemezte, arról azt mondta, az Eb Varga Zsolt dicsérete elsősorban. "Ilyen rövid idő alatt ilyen látható eredményt elérni majdhogynem lehetetlen. Zsolt összefogta a csapatot, megértette velük, hogy mi a csapat fogalma, megértette, hogy milyen súlya van a védekezésnek, a blokkoknak, és sorolhatnám...

Ami még nagyon fontos, hogy egy korszerű, jövőbe mutató taktikát a fiúk egészen gyorsan elsajátítottak" - elemezte a látottakat. A nők csalódást keltő 5. helyéről is elmondta a véleményét. "Azt hiszem, a hölgyek elveszítették a bájukat ezen az Eb-n. Talán fáradtak voltak, talán nem volt meg a kohézió, és Keszthelyi Ritát nem lehetett pótolni, nehéz helyzetekben rossz döntések születtek, és Bíró Attila szövetségi kapitány is kénytelen volt fiatalokat bevetni. Mindenképpen egy tapasztalattal lettünk gazdagabbak."

InfoStart