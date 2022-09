Hazánknak is köszönhető: a NATO a világ legerősebb katonai szövetsége

2022. szeptember 13. 12:06

Magyarország hadereje nélkül a NATO sem lenne ilyen erős, a balti légtérellenőrzési misszióban résztvevő magyar katonák pedig a szövetség védelmén keresztül hazánk biztonságát is óvják - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a litvániai siauliai légibázison.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a litván légierő repülőbázisán tett látogatásán elmondta, hogy a kalinyingrádi orosz exklávé a legmilitarizáltabb területe Európának, földrajzilag nézve pedig a Baltikum talán a NATO-térség egyik legkomplikáltabban védhető régiója.



A miniszter köszönetet mondott helytállásukért, higgadtságukért a magyar katonáknak, és rámutatott, hogy a jelenlegi háborús körülmények között ez ma a honvédség legélesebb, legnehezebb kiküldetése.



Leszögezte, hogy a katonák a NATO és ezzel Magyarország biztonságát is védik, ráadásul rendkívül felelősségteljesen kell eljárniuk, hiszen az egyik legfontosabb cél a közvetlen konfliktus megelőzése az észak-atlanti szövetség és Oroszország között.



"Önöknek úgy kell garantálniuk a biztonságunkat, néha akár testközelből is az orosz légierővel, hogy az a bizonyos húr ne pattanjon el" - fogalmazott.



Szijjártó Péter hangsúlyozta: "Mi azt szeretnénk, hogy béke legyen, de egyelőre a katonai helyzet nem így áll, azt látjuk, hogy a háborús helyzet egyre súlyosabb. Most a legfontosabb az, hogy a konfliktus eszkalálódását meg lehessen előzni."



"Erős ország nincsen erős honvédelem nélkül, és a hadseregen belül erős légierő nélkül. Ezért továbbra is a lehető legtöbb forrást szeretnénk biztosítani ahhoz, hogy a magyar honvédség a NATO-n belül továbbra is erős és számunkra büszkeségre jogot adó hadsereg legyen" - jelentette ki.



A miniszter elmondta, a katonai szervezetet annak tagállamai alkotják, ezért "büszkék vagyunk arra, hogy mi magyarok is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy el lehessen mondani, hogy a NATO a legerősebb katonai szövetség a világon".



"Jogosan mondhatjuk, hogy Magyarország nélkül, Magyarország hadereje, légiereje nélkül a NATO sem lenne ilyen erős" - mondta.



Közölte, hogy másfél-két év múlva ismét visszatérhetnek a magyar katonák a Baltikumba, a jelenlegi helyzetben ugyanis ezen misszió fontossága és létjogosultsága nagy valószínűséggel még jelentősebb lesz az elkövetkezendő időszakban.



MTI