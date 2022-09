Miniszterelnökség: a többgenerációs családi házban élők gázárkedvezménye

2022. szeptember 13. 16:29

A többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kaphatnak gázt - tájékoztatta a Miniszterelnökség kedden az MTI-t.

A közlemény szerint a kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik olyan - társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő - családi házban vagy ikerházban élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő lakás található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.



Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a település jegyzőjétől, aki a dokumentumban megállapítja az ingatlanon található lakások számát - fűzték hozzá.



Mint felhívták a figyelmet, ez az eljárás kérelemre indul, a jegyző a hatósági bizonyítványt nyolc napon belül állítja ki, amennyiben az ingatlanon a lakások kialakítása a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel. A kérelem a település önkormányzatánál szokásos módon, valamint e-papíron is benyújtható.



A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől fogja biztosítani a kedvezményt - olvasható a kommünikében.



A Miniszterelnökség kitért arra is, hogy emellett a többgenerációs családi házak többlet-gázárkedvezményének egyszerűsített igénylését segíti az is, hogy a tetőtér-beépítésre igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt (csok) felhasználók számára immáron elegendő az új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói okirat benyújtása a gázszolgáltató felé.



Közölték, hogy a kormány döntésének köszönhetően az egy mérőórát használó, de több családból álló lakóközösségek lényegesen egyszerűbben vehetik igénybe a rezsicsökkentett földgázmennyiséget, mintha társasházzá kellene alakítaniuk az ingatlant.



MTI