Szüreti ünnepség Ipolyszakálloson

2022. szeptember 13. 18:04

Ipolyszakálloson szép hagyománya van a szüreti ünnepségnek, melynek szerves részét képezi a felvonulás is. Korábban a Csemadok, az utóbbi években pedig a Szignál ifjúsági csoport, illetve az abból alakult Fiatalok Ipolyszakállosért egyesület szervezte meg az eseményt.

Idén rendhagyó módon csatlakozott a rendezvényhez a Csemadok Zselízi Alapszervezete is. „Zselízen csak kerti szőlészkedés, borászkodás volt mindig is, a zselízieknek mindig is a környező dombokon voltak a szőlőik, Garamsallóban, Peszektergenyén, Farnadon. Így különösebb hagyománya nem volt a szüreti felvonulásoknak, pár évvel ezelőtt próbáltuk a Csemadokkal életre hívni, de nehezen szerveződött meg. Azért gondoltuk, hogy idén egy nemzetközi projekt keretén belül bekapcsolódnánk az ipolyszakállosi rendezvénybe. Hála Istennek, nagy szeretettel fogadtak minket és úgy érzem, sikeres lett ez a közös produkció” – mondta el Cserba Gabriella, a program egyik szakmai felelőse.





Képek: Csonka Ákos/Felvidék.ma



A házigazda Gasparík Ágota volt, aki köszöntőjében arra mutatott rá, hogy milyen fontos ápolni a hagyományokat, melyekhez vissza lehet nyúlni. Majd Csenger Tibor megyei alelnök kapott szót, aki kitért a régió problémáira, melyekre szerinte a közösségi összefogás jelent megoldást.

„Akárcsak a kultúránkban, a hagyományainkban. A régi időkben, amikor egyedül nem tudtak megoldani valami problémát, az emberek egymás segítségére siettek, legyen az aratás, betakarítás vagy szüret. Ezt az utat kell követnünk nekünk is az élet minden területén”

– mondta a politikus, hozzátéve, hogy aki jelenleg tisztséget vállal, annak nemcsak érteni kell ennek a régiónak a problémáit és lakóinak lelkületét, de megoldási tervekre is szükség van, nincs több idő próbálkozásokra.





A program is annak a nagyobb szabású akciótervnek a része volt, melyet Csenger a Nyitra megyei területi társulással, a Pontibusszal koordinál az Alsó-Ipoly és Garam mente felzárkóztatása céljából.

Az úgynevezett ReStart-ReBirth HUSK Interreg projektek keretén belül több partner által szociális programok valósulnak meg, kiváltképp az idősek mentális egészségére és az aktív időskor megélésére vonatkozólag. Ennek egyik oszlopos tagja a Csemadok Zselízi Alapszervezete.





A felvonulás kezdete előtt a helyi plébános úr, Križan Marian atya áldotta meg a termést és az újbort. Majd Horváth Dávid kisdobos vezényletével a népes gyülekezet traktorokkal, lovas kocsival és gyalogszerrel körbejárta a falut.

Végül a kultúrházban rendeztek gazdag kultúrműsort, melynek keretében fellépett az ipolysági Sendergő néptáncegyüttes, a Húros Banda, az Ipolyszakállosi Alapiskola tehetségei, Pikler Norbert, a Nóta TV sztárja, valamint a helyi Fiatalok Ipolyszakállosért egyesület az esztrádműsorával.

A műsor végeztével pedig kezdetét vette a híres-neves ipolyszakállosi szüreti bál.

„Alapszervezetünk buszt is indított Zselízről a rendezvényre. A projekt lényege, hogy ne csak őrizzük, de éljük is meg a hagyományainkat és átadjuk az utókornak. Köszönjük a meghívást, az együttműködést és a vendégszeretet. Nagyon ígéretes, jó hangulatú akció volt” – zárta gondolatait Sárai András, a Csemadok zselízi elnöke.

Csonka Ákos/ Felvidék.ma

felvidek.ma