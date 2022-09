Maljar: az ukrán erők több mint háromszáz települést szabadítottak fel

2022. szeptember 13. 19:27

Az ukrán fegyveres erők az ellentámadás néhány napja alatt több mint 300 települést, azaz 3,8 ezer négyzetkilométert szabadítottak fel Harkiv megyében - közölte Hanna Maljar védelmiminiszter-helyettes egy keddi tévéműsorban.

"Több mint 150 ezren szabadultak fel a megszállás alól, ahol valójában túszok voltak" - emelte ki a tisztségviselő. Szavai szerint az ellentámadás folytatódik addig, amíg az egész régió fel nem szabadul. Maljar nem volt hajlandó részleteket közölni, csak annyit kért, higgyenek abban, hogy "ez a lehető leghamarabb megtörténik". Később a Facebookon azt írta, hogy a több mint 300 település és 3,8 ezer négyzetkilométerméter "a megerősített adatok, Harkiv megye felszabadított területeinek valós száma ennek csaknem kétszerese". A miniszterhelyettes azt ígérte, hogy szerdán "naprakész" adatokat ad a harkivi régióról. Az ukrán légierő sajtószolgálata arról számolt be, hogy két óra alatt két orosz repülőgépet - egy Szu-24-es bombázót és egy Su-25-ös harci repülőgépet - valamint egy drónt lőtt le a légvédelem a dél-ukrajnai Herszon megye, illetve a Donyec-medence fölött.



A légierő hírt adott arról is, hogy a harkivi régió felszabadított területén, Balaklija közelében az ukrán hadsereg egy orosz Szu-34-es vadászbombázó maradványaira bukkant.



Az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be, hogy információi szerint az oroszok és a velük együttműködők sürgősen elkezdték kimenekíteni családjaikat a Krímből és Dél-Ukrajnából, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) tisztjei pedig igyekeznek titokban eladni a félszigeten lévő lakásaikat.



"Ukrajna védőinek sikeres fellépése arra kényszeríti az ideiglenesen megszállt Krím és államunk déli részének úgynevezett hatóságait, hogy sürgősen menekítsék családjukat az Oroszországi Föderáció területére. Annak ellenére, hogy a lakosság biztosította a félszigeten való tartózkodásuk biztonságát, a Krím megszálló adminisztrációjának képviselői, az FSZB tisztjei és egyes katonai egységek parancsnokai, beosztottjaik előtt titokban tartva megpróbálják eladni lakásaikat, és sürgősen kivinni rokonaikat az országból" - idézte közleményükből az Ukrajinszka Pravda hírportál. A hírszerzésnél hozzátették: "ugyanakkor a megszállók megtiltották általában a lakások adásvételét, korlátozták a mozgást a krími hídon, és minden lehetséges módon megpróbálják blokkolni a hozzáférést az ukrán ellentámadással kapcsolatos információkhoz". Kiemelték, hogy minden háborús bűnöst lelepleznek és bíróság elé állítanak.

