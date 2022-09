Az uniós biztos elismerte: az energiapiaci viszonyok fenntarthatatlanok

2022. szeptember 13. 19:58

Rendkívüli feszültségek vannak az energiapiacon, a helyzet nem fenntartható, koordinált uniós szintű beavatkozásra van szükség - jelentette ki Kadri Simson energiaügyekért felelős uniós biztos kedden az Európai Parlament plenáris ülésén.

A biztos az Uniós válasz a növekvő európai energiaárakra című vitában kifejtette: a bizottság javaslata szerint az áramfogyasztást csökkenteni kell annak érdekében, hogy nagyobb egyensúlyt álljon be a piacon. Az uniós tagállamoknak kötelező célként kell megszabni, hogy csúcsidőben mérsékeljék az energiafogyasztást, csökkentve ezáltal a villamosenergia-termelésre nehezedő nyomást, a gázfogyasztást is, ami pozitív hatást gyakorol majd az árakra. Hozzátette: az EU rugalmasságot biztosítana a tagállamoknak, hogy az általuk megfelelőnek ítélt intézkedéseket megtervezzék.



Mint mondta, a gyakran a magas költséghányaddal működő termelők határozzák meg a teljes áron értékesített villamosenergia végső árát, ebből az alacsonyabb költségen áramot előállító vállalatok profitálnak, de a végső fogyasztók nem kapják meg ezt az előnyt. Az alacsony széndioxid-kibocsátású technológiák díjazására vonatkozóan uniós szintű korlátot vezetne be a bizottság. Hozzátette: a nagy haszonhoz jutó cégek bevételeiket a szolidaritás jegyében vagy tiszta energiába fektethetik vagy támogathatják a kiszolgáltatott iparágakat.



Simson hangsúlyozta: nincsen csodafegyver arra, hogy az árak visszatérjenek a háború előtti szintre, de egy célzott intézkedéscsomag képes lesz segíteni az embereken. Mint mondta, a testület azt is vizsgálja, hogy erősebb beavatkozással hogyan lehet alacsonyabb árakat elérni, úgy hogy az ellátás is biztonságban maradjon.



Hozzátette azt is, hogy az európai árplafon mérsékelné a manipulációt ellen, de ennek a negatív hatásait még elemezni kell egyes tagállamokban.

Gyürk András a Fidesz uniós parlamenti képviselője sajtóközleményében azt hangsúlyozta, hogy míg ésszerű és hatékony intézkedések lennének elvárhatók az Európai Bizottságtól, "Brüsszel elkésett, szankciói visszafelé sültek el, új javaslatai pedig felelőtlenek és abszurdak".



A képviselő szerint az energiaárak drámai mértékben emelkedtek, "Brüsszel azonban nem nőtt fel a feladathoz", hogy kezelje a problémát. "A gáz- és áramárak nyári emelkedését a bizottság tétlenül szemlélte. Új javaslatai elégtelenek, a válságot nem oldják meg. Az importált földgáz árkorlátozása pedig tovább csökkentené az egyébként is szűkös földgázkínálatot, ami a fűtési időszak küszöbén teljesen abszurd ötlet lenne" - mutatott rá a fideszes politikus.



Véleménye szerint, az Oroszország elleni szankciók következtében - az elképzelésekkel ellentétben - az európai gazdaság gyengült meg. "Az újabb szankciós csomagok és saját hatáskörének bővítése helyett Brüsszelnek végre az európai ipar, közép- és kisvállalkozások, valamint a polgárokat segítésével kellene foglalkoznia" - emelte ki Gyürk András.





MTI