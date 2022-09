Várhelyi Olivér a migrációt kiváltó okok kezeléséről

2022. szeptember 13. 21:11

Az EU földközi-tengeri térségi gazdasági és befektetési programjai a migráció kiváltó okait is kezelik, megerősítik a külső határokat és csökkenti az embercsempészek tevékenységét - mondta Várhelyi Olivér bővítésért és gazdaságpolitikáért felelős uniós biztos az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.

A déli szomszédsággal megújított partnerségről szóló vitában Várhelyi elmondta: az ukrajnai háború az uniós déli szomszédaira is negatív hatással van, ebben a térségben is növekszik az infláció, romlik a gazdasági-társadalmi helyzet. "Ez békétlenséghez vezethet a régióban, illetve serkenti az EU-ba irányuló migrációt" - hangsúlyozta. Mint mondta, az EU arra törekszik, hogy csökkentse az orosz fosszilis energiahordozóktól való függését és ezek helyett hosszútávú energiaforrásokat keressen például Egyiptomból, Izraelből, erről uniós szinten már magasszintű tárgyalások folynak. Elmondta, hogy az Európai Bizottság új földközi-tengeri programjai a kölcsönösen előnyös prioritásokra koncentrálnak. "A koronavírus-járvány és az ukrajnai háború hatásai is azt mutatják, hogy az EU, a Közel-Kelet és Afrika jóléte szorosan összefonódik. Ezért fontos, hogy megbízható partnereink legyenek szomszédságunkban, akikkel kiaknázhatjuk a régóban rejlő potenciált" - hangoztatta.



Gál Kinga a Fidesz uniós parlamenti képviselője felszólalásában elmondta: a déli partnerség országainak stabilitása létérdek Európa számára, ezért kell szorgalmazni a szoros együttműködést a földközi-tengeri térség államaival. "Elő kell segíteni a régióban az állami struktúrák megerősítését, az infrastruktúra fejlődését és a terrorizmus elleni küzdelmet, mert csak ez állíthatja meg az az EU-ba irányuló illegális migrációt" - hangsúlyozta. Mint mondta, a migrációs nyomás érezhetően egyre erősödik ebből az irányból ezért meg kell erősíteni az unió külső határainak védelmét. Gál Kinga szerint az uniónak partnerekkel közösen, kölcsönös gazdasági együttműködésre alapozva kell dolgozni azon, hogy olyan életkörülmények legyenek a régióban, amelyek segítik és ösztönzik a helybenmaradást. "Az EU déli politikájának a stabilitást kell szolgálnia, és nem válhat a baloldali ideológiák terjesztésének eszközévé" - tette hozzá a képviselő.



MTI