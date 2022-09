Megkezdődött az V. Budapesti Klasszikus Film Maraton

2022. szeptember 13. 22:38

Thierry Frémaux, a lyoni Lumiere Intézet és a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál igazgatója, a rendezvény díszvendége és Ráduly György, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatója (b-j) az V. Budapesti Klasszikus Film Maraton nyitóeseményén az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2022. szeptember 13-án. MTI/Szigetváry Zsolt

A King Creole című, Elvis Presley főszereplésével, Kertész Mihály rendezésében készült film vetítésével megkezdődött az V. Budapesti Klasszikus Film Maraton kedden az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

A vasárnapig tartó fesztiválon a Nemzeti Filmintézet (NFI) szervezésében olyan felújított alkotások és filmritkaságok láthatók, amelyek kizárólag ez alkalommal tekinthetők meg nagyvásznon.



"Ezek a filmek elhozzák Magyarországra a magyar és az európai filmművészet kiemelkedő alkotásait, a hollywoodi filmcsillagokat és általuk bepillantást nyerhetünk a világ filmarchívumainak kincsesbányáiba" - hangzott el a fesztivál nyitóestjén.



Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, az NFI igazgatóságának elnöke a megnyitón elmondta: az idén Budapest, Bécs, Hollywood mottóval megrendezett fesztiválon mintegy 100 filmen keresztül fedezheti fel a közönség azokat az együttműködéseket, amelyekkel a magyar tehetségek az egyetemes filmművészetet gazdagították az elmúlt 121 évben.

A fesztiválon közös kincsünket, a filmörökségünket ünnepeljük - fogalmazott, kiemelve: fontos, hogy ezeket a legendás filmeket bemutassák a fiataloknak.



Thierry Frémaux, a lyoni Lumiere Intézet és a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál igazgatója, a rendezvény díszvendége kiemelte: a fesztiváloknak szerte a világon ugyanaz a feladatuk, a mozi örökségét, élményét továbbadni, biztosítva, hogy a mozi iránti szerelem ne hunyjon ki soha.



Beszélt barátjáról, André de Toth-ról, Tóth Endre magyar filmrendezőről, forgatókönyvíróról, filmproducerről, aki megszerettette vele Magyarországot, Budapestet.



Mint mondta, a cannes-i filmfesztiválhoz kapcsolódó munkája során megismerhetett olyan alkotókat, mint Enyedi Ildikó, Szabó István, Mundruczó Kornél, Tarr Béla és Nemes László, akik bebizonyították a világnak, hogy Magyarország egy igazi filmes ország. Magyarország is azok közé az országok közé tartozik, amelyek kortárs filmművészete azért ilyen erős, mert van mögötte egy filmtörténet - hangsúlyozta.



Kiemelte: az ilyen fesztiválok szerepe, hogy összekössék a kortárs alkotókat és filmművészetet a filmtörténettel és a korabeli nagy alkotókkal, ez a hídszerep biztosítja, hogy a kreativitás és szabad alkotás folytonossága megmaradjon.



Ráduly György, a Nemzeti Filmintézet - Filmarchívum igazgatója arról beszélt, hogy a vetítések az Uránia Nemzeti Filmszínház mellett a Toldi moziban, a Francia Intézetben és a Szent István téren lesznek. Mint mondta, az idei programot meghatározzák azok a filmesek, akik Budapestről és Bécsből indultak a világhírnév felé, főleg azok, akik Hollywoodban arattak sikereket. Feladatunk, hogy megértsük, mi az a titok, kulturális örökség, amit elvittek ebból a közép-európai régióból, amelyet a világ más pontjain is kamatoztatni tudtak - tette hozzá.



Kiemelte: a nyitófilm, az Oscar-díjas Kertész Mihály, Michael Curtiz King Creole című alkotása igazi remekmű, amelyet Elvis maga is élete legjobb filmjének tartott.



A megnyitó résztvevői tapssal tisztelegtek a kedden elhunyt Jean-Luc Godard filmrendező életműve előtt.



A felújított filmklasszikusokat felvonultató fesztiválon szerda este az Uránia Nemzeti Filmszínházban lesz látható a filmtörténet kezdeteiről szóló Lumiere! - A kaland kezdete című film, amelyet Thierry Frémaux a Lumiere-filmek fennmaradt képkockáiból állított össze egyetlen filmalkotássá. A filmes szakember élőben fogja kommentálni a némafilmekből összevágott alkotást.



A rendezvényen a világ filmarchívumainak kincsei mellett az idén négy legendás mozifilmet: a Macskafogót, a Szelíd motorosokat, a Szárnyas fejvadászt és Kertész Mihály A tolonc című alkotását a Szent István téren, ingyenesen vetítik.



A fesztiválon emellett olyan remekművek láthatók, mint A medence Alain Delonnal és Romy Schneiderrel, A sejk fia Bánky Vilmával, a Sziget a szárazföldön Kiss Manyival és a Dögkeselyű Cserhalmi Györggyel.



A szervezők a diákoknak és tanároknak kétezer ingyenes akkreditációs karszalagot biztosítanak, amelyek a fesztivál összes vetítésére érvényesek.



A rendezvény programja a https://nfi.hu/budapesti-klasszikus-film-maraton-2022/vetitesek/programbontas linken érhető el.

MTI