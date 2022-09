Felravatalozzák a királynő koporsóját a londoni parlamentben

2022. szeptember 14. 08:00

Felravatalozzák szerdán a múlt héten elhunyt brit uralkodó, II. Erzsébet királynő koporsóját a londoni parlament legősibb épületében, a Westminster Hallban.

II. Erzsébet királynőt hosszas betegeskedés után, életének 97., uralkodásának 71. évében, múlt csütörtökön érte a halál Balmoralban, a királyi család nyári skóciai rezidenciáján.



Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly volt trónörökös a brit uralkodó, aki III. Károly néven lépett trónra.



A koporsót kedd este repülőgéppel szállították a skót fővárosból, Edinburghból Londonba, és a repülőtérről a brit királyi család első számú londoni rezidenciájára, a Buckingham-palotába vitték.



Innen szállítják át szerda délután az 1097-ben épült Westminster Hallba, ahol négy teljes napra felravatalozzák.



A ravatal már szerda estétől látogatható, de a ravatalozóhelyiség a csütörtök nulla órától vasárnapig éjfélig tartó négynapos időszakban minden egyes nap 24 órán át - esetenként egy-egy órás takarítási szünetekkel - nyitva lesz a lakosság előtt.



A londoni hatóságok előzetes várakozása szerint e négy nap alatt legalább 400 ezren keresik fel II. Erzsébet királynő ravatalát.



A Scotland Yard közölte: a lakosságot folyamatosan tájékoztatják, hogy milyen hosszú a sor, és várhatóan mennyi időbe telik, mire a sor végén állók a Westminster Hallba érnek.



A londoni városházán készültek olyan előrejelzési forgatókönyvek is, amelyek nem zárják ki, hogy bizonyos időszakokban akár 30 órát is sorban kell állniuk a látogatóknak.



A sor számára 5 kilométeres útszakaszt jelöltek ki, amely a Westminster Halltól a Lambeth hídon át a Temze keleti, illetve déli rakpartján csaknem a Tower hídig tart.



A búcsúszertartás szeptember 19-én, jövő hétfőn lesz a közeli Westminster apátságban, az angol-brit monarchia ősi londoni koronázó templomában.



A királynőt ugyanaznap a királyi család legnagyobb és legősibb angliai rezidenciáján, a London nyugati határában fekvő Windsor kastélyában helyezik végső nyugalomra, ott, ahol néhai édesapja, az 1952-ben elhunyt VI. György király és tavaly áprilisban, életének századik esztendejében meghalt férje, Fülöp edinburgh-i herceg is nyugszik.

MTI