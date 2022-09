Szánthó Miklós: fikciós mesedélutánt tartottak az EP-ben

2022. szeptember 14. 21:37

Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint "fikciós mesedélután" volt az Európai Parlament (EP) plenáris ülésének az unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű kockázata címmel rendezett szerdai vita.

Szánthó Miklós a Facebookon azt írta, hogy "a szankciópárti baloldal EP-képviselői a magyar jogállamisági helyzetről szóló mesedélutánon adnak randevút egymásnak".



"Volt már ilyen. Tavares, Sargentini, és most a szintén méltán ismeretlen Gwendolin képviselő-asszony kezdeményezésére. A szerdai ülésnapon kongó padsorok, lézengő képviselők látványa fogadta azokat, akik belenéztek az egyre unalmasabb és érdektelenebb mesedélutánba" - fogalmazott.



Úgy vélekedett: Gwendolin Delbos-Corfield francia baloldali képviselő a Sargentinitől megörökölt, "súlyos tévedéseket, esetenként rágalmakat is tartalmazó" jogállamisági jelentésével konfliktust akar szítani a magyar kormány és az Európai Bizottság között.



Hozzátette: "a nemzetközi, a nyílt társadalom eszméinek elkötelezett baloldal, és magyarországi ágenseik is pontosan tudják": a tét azért nagy, mert ha képesek éket verni a megegyezésre törekvő magyar kormány és a szintén kompromisszumkésznek tűnő Európai Bizottság közé, akkor "végre a nemzetközi baloldal megbüntetheti" az általuk nem szívelt nemzeti-konzervatív és keresztény politikát folytató Orbán-kormányt.



A főigazgató szerint a baloldal éppen akkor él ezzel a nyomásgyakorlással, amikor az EU szomszédságában dúló háború miatt minden eddiginél nagyobb szükség lenne az összefogásra és a béketeremtés melletti közös kiállásra.



A baloldal azonban nem így gondolkodik: "új Tavaresek és új Sargentinik új mesedélutánokat szerveznek Brüsszelben, ahelyett, hogy a fékevesztett energiaár-emelkedés és inflációs sokk megfékezéséért dolgoznának".



Szánthó Miklós úgy vélekedett, hogy "Brüsszel elhibázott szankciói miatt vágtat az energia ára Európában, tízmilliók fizetik a hibás döntések árát".



A főigazgató azt írta, hogy a mostani, háborúval és gazdasági válsággal terhelt időszakban a magyar baloldal a külföldről érkező működési finanszírozásért cserébe ismét áruba bocsátja a magyarok érdekeit.



"A magyaroknak mára zsigeri élménye, hogy a magyarországi baloldalra nem számíthatnak, még a legnehezebb helyzetben sem" - olvasható a Facebook-bejegyzésben.

MTI