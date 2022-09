Heves zivatarok, viharos széllökések

2022. szeptember 15. 07:37

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2022.09.15. csütörtök éjfélig: kora reggel a Dunántúlon és az Alföldön egy-egy beágyazott zivatar előfordulhat, amelyek kelet felé terjednek terjednek majd. Átmeneti szünetet követően késő délelőttől, déli óráktól egyre többfelé és több hullámban előfordulhatnak zivatarok a nap folyamán. Délután, illetve kora este az ország délnyugati, déli területein - egy negatívabb forgatókönyv esetén - heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatarok környezetében viharos széllökésre (60-80 km/h, heves zivatarok esetén ~90-100 km/h), jégesőre (1-3 cm, heves zivatarok esetén 2-4 cm) kell számítani, illetve az ismétlődő cellaátvonulásból rövid idő alatt lokálisan nagyobb mennyiségű (25-40 mm) csapadék is hullhat. Az este folyamán északnyugat felől fokozatosan stabilizálódik a légkör, de elszórtan még késő este is lehet néhány gyengébb zivatar.

2022.09.15. 06:38 Országos Meteorológiai Szolgálat

met.hu