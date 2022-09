Fidesz: Elképesztő, hogy az EP most is hazánk támadásával van elfoglalva

2022. szeptember 15. 22:11

A Fidesz elképesztőnek tartja, hogy az Európai Parlament (EP) a mostani válságban is csak Magyarország támadásával van elfoglalva - a nagyobbik kormánypárt így reagált arra, hogy az EP csütörtökön megszavazta a Magyarországról szóló jogállamisági jelentést.

A Fidesz azt írta: miközben Európa lakosai épp az elhibázott brüsszeli szankciók miatt energiaválságtól szenvednek, a baloldali többségű Európai Parlamentnek még ebben a válságos helyzetben is az a legfontosabb, hogy Magyarországot támadja.



A Fidesz szerint a brüsszeli baloldal újra és újra meg akarja büntetni Magyarországot, vissza akarja tartani az országnak járó pénzeket. Ezt azért teszik - folytatták -, mert az áprilisi választáson ismét a Fidesz-KDNP győzött, amely nem engedi be a migránsokat Magyarországra, nem engedi be az LMBTQ-propagandát az iskolákba és ellenzi az energiaválságot okozó brüsszeli szankciókat.



A közleményben a Fidesz szégyennek nevezte, hogy a magyar baloldali EP-képviselők, "élükön Gyurcsányné" ismét "saját hazájuk ellen dolgoznak".



Az Európai Parlament képviselői strasbourgi plenáris ülésükön 433 szavazattal, 123 ellenszavazat és 28 tartózkodás mellett elfogadták a Magyarországról szóló jogállamisági jelentést, amely szerint az uniós értékeket rendszerszintű veszély fenyegeti Magyarországon, az ország többé nem tekinthető teljes mértékben demokráciának.

MTI