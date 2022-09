Baloldali ideológiai hadjáratok miatt megbélyegezték hazánkat

2022. szeptember 15. 22:32

A baloldali ideológiai hadjáratok miatt újfent Magyarország és Lengyelország a két megbélyegzett tagállam - jelentette ki Gál Kinga és Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselői annak kapcsán, hogy az EP csütörtökön elfogadott állásfoglalása szerint a koronavírus-járvány alatt romlott az alapvető jogok helyzete, kiemelve benne Magyarországot és Lengyelországot.

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti delegációjának elnöke az alapvető jogokról szóló jelentéssel kapcsolatban hangsúlyozta: az Európai Unió az emberi jogok és a polgárok mindennapi biztonságának érvényesülése szempontjából ma egyedülálló sziget a világban.



Sajnálatos, hogy az emberi jogokról szóló viták politikai ideológiák vitáivá lettek, az emberi jogok értelmezése sok esetben baloldali eszmék terjesztésének eszközévé vált az Európai Unióban. A képviselő példaként a magyar gyermekvédelmi törvényt említette, amelyet - mint mondta - ideológiai előítéletek miatt értek igaztalan támadások.



"A baloldali ideológiai hadjáratok miatt újfent Magyarország és Lengyelország lett a két megbélyegzett tagállam a tényleges helyzetről alkotott reális kép felvázolása nélkül" - hangsúlyozta Gál Kinga.



Hidvéghi Balázs szerint a jelentés teljesen hamis képet fest az alapvető jogok európai helyzetéről. Kirívóan "negatívnak tünteti fel" az alapvető jogok európai helyzetét és folyamatosan "vészhelyzetről" beszél, ezzel pedig a társadalmi kohéziót is gyengítheti. A társadalmi kohéziót gyengíti azzal, hogy kényszeresen újabb és újabb társadalmi csoportokat nevez meg és mondvacsinált sérelmeiket hánytorgatja fel. Erre hivatkozva pedig lépten-nyomon be akar avatkozni a tagállami hatáskörökbe" - húzta alá.



A fideszes képviselő végezetül kijelentette: minden erőfeszítést meg kell tenni az alapvető jogok érvényesülésének előmozdítására az Európai Unióban. "Sajnálatos ugyanakkor, hogy a jelentés a szokásos forgatókönyv szerint készült: a baloldal egy egyébként fontos témával visszaélve ismét saját ideológiáját erőlteti" - fogalmazott Hidvéghi Balázs.



Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén szerdán tárgyalta és csütörtökön fogadta el az Európai Unióban az alapvető jogok helyzetéről szóló, a baloldali spanyol politikus, Juan Fernando López Aguilar által jegyzett jelentést, mely szerint a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó intézkedések bevezetésével romlott az alapvető jogok, köztük a szabadságjogok helyzete az Európai Unió tagországaiban.



A jelentést támogató EP-képviselők véleménye szerint Lengyelország és Magyarország számos uniós jogszabályt és európai bírósági ítéletet nem tart be, és felszólították az európai intézményeket, hogy konkrét válaszlépésekkel reagáljanak erre.

MTI