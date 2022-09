Kamuti Jenő 85 éves

2022. szeptember 16. 08:29

Szombaton ünnepli 85. születésnapját Kamuti Jenő kétszeres olimpiai ezüstérmes, csapatban világbajnok tőrvívó, a Nemzet Sportolója.

A civilben orvos Kamuti Jenő korát meghazudtolóan ma is aktív sportember, születésnapjának hetén is járta a világot. Először Erdélybe látogatott, ahol egykori edzője, a legendás vívómester Bay Béla szülőházában alakítottak ki egy emlékszobát, majd a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnökeként Rómába utazott.



"Bay Bélát második apámként tiszteltem és szerettem, és nagy öröm, szinte születésnapi ajándék számomra, hogy a román és a magyar olimpiai bizottság összefogásával, Schmitt Pál volt MOB-elnök segítségével sikerült felújítani Béla bácsi szülőházának egy részét, ahol látható lesz hagyatékának néhány darabja' - mondta az MTI-nek Kamuti Jenő, aki hazatérte után az olasz olimpiai bizottság meghívásának eleget téve Rómában tartott előadást a fair play fontosságáról.



Kamuti Jenő arról is mesélt, hogy bár betegsége miatt nem vehetett részt a müncheni olimpia 50. évfordulója alkalmából a MOB által szervezett emlékidéző utazáson, a jubileum évében mégis sikerült eljutnia a német városba.



"Az 1972-es olimpia egykori érmeseként meghívtak a Münchenben rendezett multisport Európa-bajnokságra, ahol jó volt felidézni a régi emlékeket. Öt olimpián vettem részt, a müncheniről vegyes érzések maradtak bennem. Nagyon örültem az ezüstérmemnek, viszont a terrortámadás és a halálesetek beárnyékolták a versenyt" - eleveníti fel a múltat Kamuti Jenő, akit sokan "ezüstembernek" neveznek a két ötkarikás (1968, 1972) és hat világbajnoki (két egyéni és négy csapat) ezüstérme miatt. Benne viszont sosem volt rossz érzés emiatt, ma is az íróasztalán őrzi a müncheni eredményhirdetésről készült fotót, ahol barátja, az őt a döntőben egyetlen tussal legyőző Witold Woyda mellett áll a dobogón.



Kamuti Jenő mindig hangoztatja, hogy két szerelme a vívás és a gyógyítás. Az életét kereknek érzi, csak azt sajnálja, hogy egyetlen hangszeren sem tanult meg játszani.



"A zeneszeretetem örök. Amikor sebészorvosként operáltam, halk zene szólt a műtőben, ma pedig a zene kapcsol ki és tölt fel." - fogalmazott Kamuti Jenő.



MTI