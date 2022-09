Agyonvert egy nőt – vádemelés

2022. szeptember 16. 10:58

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 56 éves budapesti férfival szemben kapcsolati erőszak és halált okozó testi sértés miatt.

A Fővárosi Főügyészség azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a férfi 2021-ben két nőt is bántalmazott. A vádlott az élettársával a VIII. kerületben, a Corvin negyed aluljáróban - egy telefonfülkéknek kialakított beugróban - élt, ahol 2021 őszén két napon keresztül bántalmazta élettársát. Az üggyel kapcsolatban egy járókelő értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba szállították. A nő a bántalmazással összefüggésben szerzett sérülései miatt egy nappal később életét vesztette.



A vádlott korábbi élettársát is rendszeresen bántalmazta, a nő 2021. januárjában a bántalmazások következtében kórházba került. A férfi a nőt a kórházba is elkísérte, ahol ismét többször megütötte. A sértett ekkor segítséget kért az ott dolgozóktól, emiatt a biztonsági személyzet kikísérte az épületből a férfit. A nő ezt követően feljelentést tett - tudatta a főügyészség.



A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő, büntetett előéletű férfit, mint különös visszaesőt kapcsolati erőszakkal és halált okozó testi sértéssel vádolja, és vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza a vádiratban. A főügyészség javasolja annak megállapítását, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható, illetve, hogy a bíróság rendelje el a vádlott korábbi feltételes szabadságának végrehajtását - olvasható a közleményben.

