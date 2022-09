Az aszúborokat ünneplik Erdőbényén

2022. szeptember 16. 12:55

Tokaj-Hegyalja legismertebb nevezetessége, az aszúbor áll az 4. Aszú Ünnep programjának középpontjában pénteken és szombaton Erdőbényén.

wikipedia

Befejezéséhez közeleg az Élménypontok létesítése Tokaj-Hegyalján projekt, amelynek egyik helyszíne Erdőbénye, ahol a kádárok munkáját, történetét bemutató Kádárház létesül. Az új élménypont megnyitását követően számos új programlehetőséget ígér, az érdeklődők azonban már az Aszú Ünnep során betekintést nyerhetnek annak kínálatába - tájékoztatta az MTI-t pénteken a Tokaj Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft.



Mint a közlemény felidézi, a legenda szerint az első aszúbor elkészítése Szepsi Laczkó Máté nevéhez fűződik, aki Erdőbényén élt a 17. század első felében.



Az aszúbort méltán tartják számon a világ egyik legjobb természetes édes boraként, hiszen előállítása különleges gondosságot igényel. Az aszú szó a gyümölcs aszalódására utal, a zsugorodás oka az úgynevezett nemes rothadást előidéző gombafajta, a Botrytis cinerea - emlékeztetnek a szervezők.



A botrytis spórái behatolnak a szőlőszemek héjába, elősegítve a gyümölcs cukortartalmának koncentrálódását és nedvességtartalmának csökkenését.



Tokaj-Hegyalja különleges mikroklímájának köszönhetően az aszúsodás szinte minden évben végbe tud menni. Az aszúsodott szemeket, melyeket szüretkor kézzel kell a fürtből kicsipegetni, egykor fából készült puttonyba gyűjtötték. Az aszú a hagyomány szerint annyi puttonyos, ahány faputtony aszúszemet áztattak egy gönci hordónyi borban.



Tisztelegve az aszúbor és Tokaj-Hegyalja különleges kapcsolata előtt idén is megmérettetnek a legjobb hegyaljai aszúk. A borversenynek otthont adó Szepsi Laczkó Máté emlékházban az érdeklődők megismerkedhetnek az erdőbényei kulturális hagyományokkal, a helyi mesterségek eszközeivel.



Az Aszú Ünnep résztvevői a kádárok évszázados hagyományait is megismerhetik, eszközeiket pedig nemsokára az élménypontként megszülető Kádárház mutatja be, ahol a látogatók workshopokon, csapatépítőkön, rendezvényeken maguk is bepillanthatnak a kádárok világába.



Az Aszú Ünnepre kilátogatók tanúi lehetnek egy csak Erdőbényén előforduló táncfajtának, a kádártáncnak is: ennek során öt táncos jellegzetes sapkában, hordóabroncsokkal táncolja el a hordókészítés minden fontosabb elemét, előadásukat a híres pohárforgatással zárva - áll a közleményben.

MTI