Nem a saját magzatát ültették be egy nőnek Izraelben

2022. szeptember 16. 14:04

Tévedésből nem a saját embrióját ültették be egy lombikbébiprogramban részt vevő nőnek Izraelben, a rison-lecijóni Asszúta kórházban - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.

Az előrehaladott állapotú, a terhességnek már a harmadik harmadában járó nő véletlenül, egy genetikai teszt elvégzése nyomán fedezte fel, hogy nem a saját magzatával viselős. Az izraeli egészségügyi minisztérium is jelentést kapott az esetről, és egy ellenőrző bizottság megalakítása mellett döntött.



A születendő gyermek a genetikai teszt alapján nem gyermeke sem a jövendő anyának, sem a párjának. A nőnek ez már a harmadik születendő gyermeke, s a harmincadik hétben jár. A magzat előrehaladott kora miatt valószínűleg már nem szakíthatja meg terhességét, és meg kell szülnie nem vér szerinti gyermekét.



Az illetékesek vizsgálata szerint a lombikbébi-klinikán megfordult más párok is - akár negyvenen is - érintettek lehetnek a magzatok elcserélésében. Már kapcsolatba léptek az esetleg szóba jöhető párokkal, megpróbálják megtalálni a biológiai szülőket.



A kórház külön telefonvonalat nyitott, ahol teljes orvosi titoktartás mellett tájékoztatást kaphatnak esetleges teendőikről az érdeklődők.

MTI