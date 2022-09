Davis Kupa - Fucsovics nyert, csapatunk legyőzte az ukránokat

2022. szeptember 16. 20:23

Fucsovics Márton megnyerte pénteken a harmadik egyes mérkőzést, így a magyar teniszválogatott 3-1-re legyőzte az ukránokat Vilniusban a Davis Kupa osztályozóján.

A párharc 2-1-es magyar vezetésnél folytatódott, miután a csütörtöki egyesekben Fucsovics Márton Vjacseszlav Bielinszkijt, Piros Zsombor pedig Vladiszlav Orlovot verte könnyedén, majd a pénteki párost az ellenfél hozta.



Az ukránok kapitánya, az 1999-es Roland Garroson döntős Andrij Medvegyev a negyedik meccsre az előzetes nevezéssel ellentétben nem Orlovot, hanem a nem sokkal korábban párosban is szerepet kapó Ilja Beloborodkót küldte pályára, aki 747. az ATP-rangsorban. A jelentős különbség miatt a sima magyar győzelem volt a papírforma, ezt Fucsovics igazolta is, dupla brékkel kezdett, 4:0-nál az ellenfél összesen három labdamenetet nyert. A magyarok legjobbja 4:1-nél váratlanul elbukta a szerváját, de rögtön javított, semmire elvette Beloborodko adogatását, és 31 perc elteltével szettelőnyben volt.



A második játszmában a lendületbe jövő Beloborodko meglepetésre 3:1-re elhúzott, ám a harmincéves Fucsovics ezúttal is azonnal visszabrékelt, és nemsokára már sorozatban négy nyert gémnél tartott. A nyíregyházi sportoló 5:4-nél a mérkőzésért szervált, de váratlanul elkezdett rontani, és a rivális utolérte őt. Újabb magyar brék után Fucsovics ismét a meccsért adogatott, és ekkor már nem hibázott. A találkozó 1 óra 36 percig tartott.



"Az én játékommal nem könnyű ez a borítás, mert nagyon lassú a pálya, keményen kell ütnöm, és a szokásosnál többet kell támadnom" - nyilatkozott Fucsovics Márton.

"Ellenfelem a legjobbját nyújtotta, de a végén sikerült feljebb emelnem a szintet, ennek köszönhetően nyertem" - tette hozzá.

A hátralévő egyest az eredeti tervek szerint Bielinszkij-Piros felállásban bonyolították volna le a vilniusi csarnok kemény pályáján, de a két kapitány megállapodása alapján az utolsó meccset már nem játsszák le.

A magyar válogatott sikerével jövőre ismét a DK selejtezőjében léphet pályára, míg az ukránok az I-es csoportban folytatják szereplésüket.

A nemzeti együttes márciusban Sydneyben vívott selejtezőt, és 2-1-es vezetés után 3-2-re kikapott az ausztráloktól, akik ezzel bejutottak a DK-döntő jelenleg zajló csoportküzdelmeibe.



Eredmény:

Ukrajna-Magyarország 1-3 - végeredmény

---------------------------------------

Ilja Beloborodko-Fucsovics Márton 2:6, 5:7

korábban:

Ilja Beloborodko, Vladiszlav Manafov-Marozsán Fábián, Fajta Péter 7:6 (7-4), 6:4

csütörtökön játszották:

Vladiszlav Orlov-Piros Zsombor 2:6, 2:6

Vjacseszlav Bielinszkij-Fucsovics Márton 3:6, 2:6



MTI