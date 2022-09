A Sepsi OSK-nál gólokat és gólpasszokat várnak Varga Rolandtól

2022. szeptember 17. 10:41

Gólokat és gólpasszokat várnak Varga Rolandtól új csapatában, a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-nál, amely pénteken jelentette be a 24-szeres magyar válogatott labdarúgó szerződtetését.

Diószegi László klubelnök az M1 aktuális csatornának elmondta: tudták, hogy Varga Roland már július elsejétől klub nélkül van, és miután a Sepsi szélsői a szezonban eddig nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, úgy érezték, hogy további erősítésre, egy valóban gólerős szélsőre van még szükségük.



"Ismerjük Varga Roland múltját, tudjuk, hogy sok gólt rúgott és sok gólpasszt is adott, ezért döntöttünk a szerződtetéséről. Harminckét éves, szerintem még két-három év benne van" - nyilatkozta.



Varga Roland - aki legutóbb a lengyel Termalica Nieciecza játékosa volt, és egy évre szóló szerződést írt alá a román élvonalban szereplő klubbal, opciós hosszabbítás lehetőségével - elmondta: több megkeresése volt a nyáron, de mind közül a Sepsié volt a legkonkrétabb és leginkább célratörő, így gyorsan sikerült megegyezniük.

Hozzátette: van meccshiánya, de miután a Ferencvárosnál tudott edzeni, "egészen jó fizikai állapotban" van.



"A vezetőedzővel még csak pár szót beszéltünk, de most a válogatott szünetben lesz időnk - mondta. - Egyelőre még csak a bemutatkozás volt meg, azt nem mondta, hogy milyen szerepet szán nekem, ez majd a jövő zenéje."



A székelyföldi alakulat két héttel ezelőtt Tamás Márk igazolását jelentette be. A 28 éves védő szintén Lengyelországból, a Slask Wroclawtól érkezett.



A román bajnokságban tíz fordulót követően a Sepsi 13 ponttal a tabella kilencedik helyén áll, utóbbi négy mérkőzéséből hármat is elveszített. Szombat (ma) este a négy forduló óta nyeretlen, 11. helyezett Botosani csapatát fogadja.



MTI