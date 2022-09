Mi Hazánk: tűzparancsot a határon!

2022. szeptember 17. 12:22

A Mi Hazánk Mozgalom szerint az illegális migránsok és az embercsempészek elrettentése érdekében tűzparancsot kellene kapniuk a rendőröknek és a katonáknak a határon - erről a párt alelnöke beszélt szombaton budapesti sajtótájékoztatóján.

Novák Előd azt is szükségesnek tartaná, hogy sújtsák több millió forintos "helyszíni bírsággal" az illegális határsértőket, vagyis kobozzák el tőlük a náluk lévő, sokszor tetemes összegű készpénzt.



Az ellenzéki politikus tarthatatlannak nevezte a jelenlegi helyzetet, azt, hogy csupán "visszataxizzák" Szerbiába a migránsokat, akik aztán újra és újra próbálkoznak.



Novák Előd azt mondta, honvédjeinknek nem csak önvédelmi célból, hanem a haza megvédése érdekében is kellene használniuk a fegyvereiket az erőszakos határsértőkkel és embercsempészekkel szemben.



Az intézkedések annál is inkább indokoltak lennének, mert a magyar adófizetőknek sok pénzébe kerül a határvédelem, illetve a jogsértő migránsok és embercsempészek fogva tartása - mondta Novák Előd.



MTI