Szánthó Miklós: ismét a Soros-hálózat ítélte el Magyarországot

2022. szeptember 17. 21:27

Az Alapjogokért Központ vezérigazgatója szerint ismét a Soros-hálózat ítélte el Magyarországot.

Szánthó Miklós szombaton a Facebook-oldalán azt írta: Gwendoline Delbos-Corfield EP-képviselő egyik "felkészítője" a szintén a nyílt társadalom hálózatához tartozó Human Rights Watch (HRW) volt, ami a képviselő európai parlamenti adatlapjáról tudható. "Ez a szervezet régóta azt állítja, hogy Magyarország nem demokrácia többé. 2020-ban arról írtak cikket, hogy Magyarországon 10 millió ember él önkényuralom alatt" - tette hozzá.



Úgy vélte, hogy a HRW "végig manipulálta a folyamatot Gwendoline képviselőn keresztül" a saját, nyílt társadalom utópiájának megfelelő narratíva szerint, és a legnagyobb visszhangja a "Soros-szervezetek diktálta EP-s mesedélutánnak" a Soros fizette hazai médiában volt.



Szánthó Miklós jelezte azt is, hogy a jelentést annak a magyarországi baloldalnak az EP-képviselői szavazták meg, amely baloldal kampányát a szintén a nyílt társadalomhoz tartozó Action for Democracy finanszírozta.



A jogi elemző intézet vezérigazgatója szerint "az már csak apró adalék", hogy a választási autokrácia kifejezés, csakúgy mint korábban a hibrid rezsim, mind Soros-finanszírozta politológusok agyszüleménye.



"Soros-fizette NGO kitalálja az aktuális szófordulatokat, ezt szakértői anyagként beviszi az Európai Parlamentbe, ott a képviselő beírja a jelentésébe, aztán megszavaztatják az EP-vel" - olvasható a bejegyzésben, amely szerint továbbra is felhatalmazás és a számonkérhetőség terhe nélkül működő civil szervezetek gyakorolnak nyomást az Európai Parlamentre, és - mint rámutatott - "ez egyszerre legitimációs és demokráciaprobléma".



Szánthó Miklós úgy fogalmazott: "Soros ngo-i tekintetében senkinek sincsen ilyen lehetősége, és felhatalmazást sem nyújtott számukra senki, hogy nemzeti belügyekbe avatkozzanak önkényesen. Aki nem érti, hogy mi a probléma a Soros-szervezetek nyomásgyakorlásával, az nem érti a felhatalmazás és a törvényes legitimáció demokratikus játékszabályait. Ha ezek elvesznek, akkor NGO-zsarnokság és álcivil diktatúra vár ránk. Ezért kell minden erőnkkel hazánk szuverenitását védeni Soros György szervezeteivel szemben is."



Szánthó Miklós szerint Soros György a fejébe vette, ha Orbán Viktor miniszterelnök megbuktatása nem sikerül a magyar választások bőkezű befolyásolásával, akkor a Soros-hálózat Brüsszel manipulálásával tesz kísérletet arra, hogy megakadályozza a Magyarországnak járó EU-s források kifizetését, és "ezzel antidemokratikus kísérletet tegyen az Orbán-kormány megbuktatására".

MTI