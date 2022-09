Mol: ismét teljes kapacitással gyártja az üzemanyagot a Dunai Finomító

2022. szeptember 18. 11:58

Befejeződött a százhalombattai Dunai Finomító tervezett nagyleállásának első fázisa, a Mol tartotta az ütemtervet és minden üzemet újraindított, így ismét teljes kapacitással gyártja az üzemanyagot.

A magyar olajtársaság az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében arról is beszámolt, hogy a karbantartás második fázisa a tervek szerint október 9-én kezdődik.



Emlékeztettek: a Mol eredetileg áprilisra időzítette a 11 üzemet érintő karbantartást, de az üzemanyagpiacon kialakult helyzet miatt csak július végén kezdett hozzá a munkálatokhoz, hogy ezzel is biztosítsa az ország benzin- és gázolajellátását.



Azt írták: ez volt a Dunai Finomító történetének eddigi legnagyobb karbantartása: a 8 milliárdos költségvetésű munkálatokban több mint 1200 szakember vett részt. A munkálatok a finomító berendezéseinek mintegy 40 százalékát érintették.



"A nagyleállás egyben Magyarország egyik legösszetettebb ipari műszaki vizsgája volt, hiszen a szükséges karbantartások után a felelős hatóságok is átvizsgálták a berendezéseket" - olvasható a közleményben.



Jelezték: az őszi karbantartás második fázisa október 9-én indul, ennek során további üzemek tervezett nagyjavítását végzik el a szakemberek. A munkálatok befejezése november első harmadára várható.



Az üzemek teljes körű karbantartásával a Mol hosszú távon biztosítja a hazai üzemanyaggyártás biztonságát - írták.



MTI