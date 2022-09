Franciaországban ismét terjed a koronavírus

2022. szeptember 18. 14:55

Csaknem két hónapig tartó javuló tendencia után az iskolakezdést követően a koronavírus ismét terjed Franciaországban, elsősorban a 20 év alattiak körében, ami alapján valószínűsíthető egy nyolcadik járványhullám, de annak mérete egyelőre nem kiszámítható.

"A koronavírus terjedése a járványhelyzet hetekig tartó javulása után ismét emelkedő tendenciát mutat" - írta heti jelentésében az egészségügyi minisztérium járványügyi hatósága, amely szerint a napi átlagos esetszám 67 százalékkal ugrott meg egy hét alatt, jelenleg 33 ezer, s a reprodukciós ráta is 1 fölé emelkedett.



Egy másik mutató, az elvégzett tesztek száma is csaknem 10 százalékkal emelkedett az előző héten, több mint 852 ezerre - jelezte a tárca statisztikai részlege. A szűrések száma elsősorban a 16 év alattiak körében ugrott meg, 56 százalékkal.



"Az elvégzett PCR-tesztek száma azonban jelenleg nem túl magas, így nem lehet biztos követeztetést levonni, de a tendencia azt tűnik igazolni, hogy járvány visszahúzódása megállt, és az esetszámok megugrottak, ami egy új járványhullám lehetséges kezdete" - mondta az AFP-nek Antoine Flahault virológus.



Franciaországban a helyzet nem példanélküli, és számítottak is rá a szakemberek. A tavalyi év ugyanezen időszakában, az iskolakezdést követően a nyári járványhullámot okozó delta variáns visszatért, és egy őszi-téli járványhullámot is okozott.



"Úgy tűnik, hogy az omikron jelenlegi domináns alvariánsa, a BA.5, amely nyáron egész Európát sújtotta, ismét terjed az iskolakezdés óta Franciaország valamennyi régiójában, és szinte valamennyi nyugat-európai országban" - hangsúlyozta Antoine Flahault.



Azt viszont nehéz a szakember szerint egyelőre megítélni, hogy milyen mértékű lehet egy újabb járványhullám, miután nem egyértelmű, hogy a lakosság immunizációja jelenleg milyen szintű. Az oltásra jogosultak 95 százaléka megkapta a koronavírus elleni oltás három adagját, de a negyedik oltást a jogosultaknak, azaz a 60 év felettieknek egyelőre csak harmada vette fel. A legutóbbi két hullám dinamikájára támaszkodva azonban a szakemberek ugyanakkor nem számítanak arra, hogy az egészségügyi ellátórendszert a közeljövőben leterhelik a koronavírusos fertőzöttek.

MTI