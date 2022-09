Öttusa Eb - Győzött a magyar férfi csapat, arany és ezüst egyéniben

2022. szeptember 18. 19:54

Aranyérmet nyert a Bereczki Richárd, Szép Balázs, Demeter Bence összeállítású magyar csapat a székesfehérvári öttusa Európa-bajnokság férfi versenyében, melyben egyéniben Bereczki nagy fölénnyel győzött, Szép pedig második lett.

A döntő további hazai résztvevői is remekeltek, Demeter az utolsó métereken hajrázta le Bőhm Csabát, ezzel a hatodik és a hetedik hely lett még a magyaroké.



A bronzérmet az ukrán Makszim Aharusev harcolta ki.



Csapatban a magyarok mögött a franciák és a csehek végeztek a második, illetve harmadik helyen.



Az 59 fős mezőny csütörtökön két csoportban küzdött a selejtezőben, onnan 36 versenyző, köztük a hat hazai indulóból - a szabályok engedte maximális létszámot kihasználva - négy jutott tovább. A szombati két - egyenként 18 fős - elődöntős csoportból az első hét-hét hely ért automatikus finálét, míg további négy öttusázó a pontszáma alapján került a döntőbe. Mind a négy magyar elődöntős versenyben maradt a fináléra.



A körvívást már pénteken teljesítette a mezőny, ennek eredményét a döntőbe is magukkal hozták a versenyzők.



Bereczki a negyedik helyről kezdte meg a vasárnapi küzdelmet, köszönhetően a vívópáston aratott 22 győzelmének, amelyhez 13 vereség társult. Az egyéniben kétszeres Eb-bronzérmes Demeter 21/14-gyel zárt pénteken, ezzel a vasárnapi rajtnál ötödik volt. Böhm és a júliusi világbajnokságon egyéniben bronzérmes Szép egyformán 19 győzelmet aratott és 16 vereséget szenvedett a körvívás során, amivel a 12. helyen álltak.



A lovaglás előtt negyedórával erős széllel társulva zivatar csapott le a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központra, de ez végül nem zavarta meg a versenyt, mert pár perc múlva már szikrázóan sütött a nap. A magyarok közül hárman - Bereczki, Demeter és Szép - hibátlanul mentek végig a tíz akadályt tartalmazó pályán, míg Bőhm egynél hibázott, így ő 300 helyett 293 ponttal fejezte be ezt a számot.



A pár méterre lévő emelt páston a magyarok nem tudtak pluszpontokat szerezni, majd a bónuszvívás után a mezőny a közeli uszodába ment át, ahol a 200 méteres táv leküzdése várt rá. A hazaiak közül Bőhm volt a leggyorsabb, 2:05.34 perccel a második időt érte el. Bereczki (2:05.80) harmadik, Demeter (2:07.54) negyedik, Szép (2:10.41) hatodik lett úszásban.



A kombinált számra a központi helyszínre tért vissza a mezőny. A négy lövészettel megszakított 5x600 méteres futást Bereczki kezdte az élről, őt követte Demeter, míg Bőhm hetedikként, Szép pedig kilencedikként rajtolt, utóbbi hátránya 24 másodperc volt az éllovassal szemben. Bereczki végig stabilan versenyzett, minden lövészete után elsőként jött ki az állásból, és nagy fölénnyel végzett az élen. Mögé Szép zárkózott fel, aki a harmadik sorozat után már harmadik, a negyediket követően pedig második volt, végül ebben a pozícióban is futott be. Demeter némileg hátrébb szorult, Bőhm pedig előrébb lépett, végül éppen egymással csatáztak a befutónál.



A kombinált számban Szép volt a leggyorsabb 9:58.96 perces eredménnyel. Bereczki (10:10.30) a negyedik, Bőhm (10:12.93) a hatodik, Demeter (10:24.67) pedig a tizedik időt ért el.



"A csapat sima győzelmet aratott, egyéniben az első két helyet elhoztuk, ennél többet ember nem kívánhat. Ráadásul az első hétben benne volt mind a négy magyar versenyző - mondta az MTI-nek Martinek János szövetségi kapitány. - Bereczki jól lőtt és jól is futott, így meg tudta tartani az előnyét, Szép Balázs pedig hátulról indulva nagyon jó kombinált számmal lett ezüstérmes. Boldog vagyok, régi fényében csillog a magyar öttusa" - tette hozzá könnyezve.



"Bíztam a futásomban, és ahogy kiderült, hogy jól lövök, egyre magabiztosabb lettem - értékelt Bereczki. - Az utolsó kör élményfutás volt a közönség buzdítása mellett. Köszönet mindenkinek, aki segítette a felkészülésemet. A számomra nem jól sikerült vb után mindent erre az Európa-bajnokságra tettem fel, ezt az egy hónapot keményen megnyomtam" - utalt arra, hogy az év júliusi, alexandriai fő versenyén 13. lett, ezzel kimaradt az akkor ezüstérmes magyar csapatból.



"Jól vívtam, míg a világbajnokságon plusz eggyel, itt plusz hárommal zártam - nyilatkozott Szép. - Úgy gondoltam, ebből bármi lehet, de nem számolgattam, tettem a dolgomat, bíztam a kombinált számban. A zárókörben nem kezdtem korán hajrázni, mert tudtam, hogy az utolsó 150 méteren dől el a verseny, azt kell bírnom. Összességében nagyon jó évet zártam."



A nap során korábban második lett a Gulyás Michelle, Simon Sarolta, Barta Luca összeállítású csapat a nők versenyében. Egyéniben Gulyás a harmadik, Simon a hatodik, Barta a tizedik, Guzi Blanka pedig a 11. helyen végzett.

Eredmények:

férfi egyéni verseny, Európa-bajnok:

----------------------------------

Bereczki Richárd 1524 pont

2. Szép Balázs 1512

3. Makszim Aharusev (Ukrajna) 1510

...6. Demeter Bence 1501

7. Bőhm Csaba 1501

férfi csapatverseny, Európa-bajnok:

---------------------------------

Magyarország (Bereczki Richárd, Szép Balázs, Demeter Bence) 4537 pont

2. Franciaország (Christopher Patte, Valentin Belaud, Pierre Dejardin) 4472

3. Csehország (Ondrej Svechota, Ondrej Polivka, Martin Vlach) 4367



MTI