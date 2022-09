Elszórtan zápor, néhol viharos lökések kedden

2022. szeptember 19. 19:53

Várható időjárás kedd éjfélig: mind hétfőn, mind kedden napközben kisebb-nagyobb felhőtömbök vonulnak át felettünk, amelyek időnként zavarják a napsütést. Éjszakára általában csökken a felhőzet, de elsősorban az északkeleti, keleti megyékben erősen felhős tájak is lesznek.



Hétfőn több helyen alakulhatnak ki gyorsan vonuló záporos, zivataros gócok. Ezek késő estére nagyrészt lecsengenek, de az éjszaka során északkeleten, keleten helyenként továbbra is lehet eső, zápor.



Kedden elszórtan a délnyugati és a keleti harmadban várható zápor, zivatar, másutt legfeljebb néhol valószínű. Az északnyugati, nyugati irányú szelet napközben nagy területen erős, elsősorban Sopron térségében, illetve a zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 13 és 18 fok között alakul.

MTI