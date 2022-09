Kárpát-medencei hatókörűvé válik a Déryné program

Jövő évtől Kárpát-medencei hatókörűvé válik a Déryné színházi program - mondta el a Déryné ifjasszony című tévéjáték budapesti díszbemutatója előtt tartott sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára.

Pataki András hangsúlyozta: a Déryné program azokat a térségeket is minőségi színházi élményekkel gazdagítja, amelyekben a kultúrához való hozzáférés kevésbé biztosított, a "kőszínházak által el nem látott" területekre juttat el értékes kulturális javakat.



Mint hozzátette, a Déryné program 2023-tól Kárpát-medencei hatókörűvé válik: a Ferenczy István-alprogram Erdélyt és Kárpátalját célozza majd, a Kaszás Attila-alprogram a Felvidék és Ausztria településeit fedi le, míg a Soltis Lajos-alprogram a Délvidék, Horvátország és a Muraköz régióiba juttatja el a színházi élményeket.



Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója a Déryné ifjasszony rendezőjeként elmondta, hogy Herczeg Ferenc darabját a Déryné program keretében vitte színre.



Mint felidézte, a koronavírus-járvány okozta kényszerű leállást arra használták ki, hogy megfilmesítésre alkalmas munkákat kerestek, így esett a választás a Déryné ifjasszonyra.



A film célja az volt, hogy ezt az előadást minél pontosabban rögzítse, "a lelkét meg tudja fogni", ám kicsit játszanak is a történettel, amíg végül "a film szétfeszíti a színház kereteit" - közölte az alkotó.



Vidnyánszky Attila hozzátette, a filmmel Déryné és a magyar nyelvű színjátszás kezdeteinek nagy alakjai előtt is tisztelegni kívántak, hiszen ezeknek a "csodaemberkéknek" köszönhetők a mai kőszínházak is.



Kis Domonkos Márk, a Déryné program igazgatója és a tévéjáték producere emlékeztetett arra, hogy szeptemberben lesz Déryné Széppataki Róza halálának 150. évfordulója, ennek kapcsán számos programmal tisztelegnek a 19. századi színművész emléke előtt.



A film egyfajta "megkoronázása" annak a hihetetlen munkának, amelyet a Déryné program résztvevői végeznek - emelte ki a szakember, hozzátéve: a program idén csaknem 900 előadást valósít meg, ami összesen 400-500 ezer kilométer utazást jelent.



Kis Domonkos Márk elmondása szerint a forgatásra 73 millió forint és 8 nap állt rendelkezésre, ez a rövid idő pedig rendkívül precíz munkát kívánt meg a stáb minden tagjától.



A filmet havonta legalább két alkalommal vetítik majd vidéki helyszíneken, közönségtalálkozókkal egybekötve - közölte.



Tarpai Viktória, Janka Barnabás és Szemerédi Bernadett színművészek elmondták, hogy a forgatás különlegesen intenzív élményt jelentett, szeretnének azonban méltó emléket állítani a filmmel azoknak az egykori kollégáknak, akik kitaposták az utat a mai színművészek előtt.



A Déryné Program egyik alappilléreként megalakult Déryné Társulat 2020. szeptemberében mutatta be Herczeg Ferenc Déryné ifjasszony című drámáját, amely a vándorszínészet hőskorát, a magyar nyelvű színjátszás születésének világát mutatja be.



A darabból készült tévéjátékot tavaly áprilisban kezdték el forgatni a Nemzeti Színház Gobbi Hilda Színpadán és a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben, a Déryné Társulat színészeivel.



A tévéjátékban a színpadi adaptációhoz hasonlóan a főszerepet Tarpai Viktória alakítja, partnerei Janka Barnabás, Szemerédi Bernadett, Széplaky Géza, Fabók Mariann, Horváth Márk, Dánielfy Gergő, Vas Judit Gigi, Havasi Péter, Turi Bálint, Losonczi Kata, Dányi Krisztián, Ivaskovics Viktor, Habodász István, Kárpáti Barnabás és Gulyás Gabriella. A színházi előadás és a tévéjáték díszleteit Csiki Csaba tervezte, a jelmezeket pedig Kiss Zsuzsanna készítette.

MTI