HLSZ - Ádám Martin lett az elmúlt idény legjobbja

2022. szeptember 20. 12:31

A Paks színeiben az elmúlt szezonban 31 találattal gólkirály Ádám Martint választották meg a legjobb mezőnyjátékosnak az NB I-ben a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének (HLSZ) szavazásán.

ulloi129.hu

A HLSZ hétfőn tartotta díjátadó ünnepségét - a vírushelyzet miatt az elmúlt három évben először -, a szervezet idén már 32. alkalommal szavaztatta meg tagságát a legutóbbi bajnoki idény legjobbjairól.

A legjobb kapus, ahogyan tavaly és tavalyelőtt is, a ferencvárosi Dibusz Dénes lett, míg a legjobb külföldön futballozó játékosnak válogatottbeli társát, Sallai Rolandot választották.



Baráth Péter (Debrecen) a legjobb 21 éven aluli játékos, Bognár György (Paksi FC) a legjobb edző, míg Horváth Krisztofer (Szeged) a legjobb NB II-es labdarúgó lett.



A nőknél Bíró Barbarát (Haladás Viktória) választották a legjobb kapusnak, Tiffany Cameront (ETO FC Győr) pedig a legjobb mezőnyjátékosnak.



Az NB I álomcsapatába hat játékos került be a címvédő Ferencvárosból. A legjobbak között van Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia válogatott futballistája is, aki még júliusban, a portugál Vitória SC ellen elbukott Konferencia-liga-selejtezőben szenvedett részleges belső oldalszalag-szakadást. A játékos a közmédiának elmondta: jól halad a rehabilitációja, és bízik benne, hogy két-három héten belül újra pályára léphet.



Nagy Zsolt - aki a válogatottban a németek és az angolok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen is gólt szerzett - a nemzeti csapattal kapcsolatban megjegyezte, hogy szomorú, amiért nem lehet ott a következő két találkozón, Németország és Olaszország ellen a pályán, viszont bízik benne, hogy az együttes megnyeri a csoportot, de legalább megőrzi tagságát az A divízióban.

Az NB I 2021/22-es szezonjának álomcsapata:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC) - Botka Endre (Ferencvárosi TC), Miha Blazic (Ferencvárosi TC), Nego Loic (MOL Fehérvár FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) - Aissa Laidouni (Ferencvárosi TC), Yohan Croizet (Újpest FC), Bognár István (Paksi FC) - Ádám Martin (Paksi FC), Ryan Mmaee (Ferencvárosi TC), Tokmac Nguen (Ferencvárosi TC)



MTI