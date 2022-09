Ukrajnai háború - London elnyújtaná az öldöklést

2022. szeptember 20. 12:36

London az ideivel azonos vagy még nagyobb értékű katonai segélyben részesíti Ukrajnát 2023-ban - közölte kedden Liz Truss brit miniszterelnök hivatala.

A Downing Street nyilatkozata szerint Truss csütörtökön, az ENSZ Közgyűlésének ülésszakán felszólalva jelenti be a brit kormány újabb kötelezettségvállalását Ukrajna katonai segélyezésére.



A londoni miniszterelnöki hivatal által ismertetett adatok szerint Nagy-Britannia az idén 2,3 milliárd font (több mint 1050 milliárd forint) értékben nyújt katonai támogatást Ukrajnának, és ezzel az ukrán fegyveres erők második legnagyobb katonai támogatója az Egyesült Államok után.



Nagy-Britannia 2015 óta 27 ezer ukrán katonának nyújtott kiképzést, és az utóbbi egy évben több száz rakétafegyvert, öt teljes légvédelmi rendszert, 120 páncélozott járművet és 200 ezernél több úgynevezett nem halálos katonai eszközt szállított Ukrajnának - áll a Downing Street keddi ismertetésében.



A brit miniszterelnöki hivatal szerint a 2023-ra szóló katonai támogatás pontos összetételét az ukrán fegyveres erők igényei határozzák majd meg, de a csomagban várhatóan lesznek majd olyan rakéta-sorozatvető rendszerek, amelyeknek döntő szerepük volt abban, hogy Ukrajna az elmúlt napokban több mint háromezer négyzetkilométernyi területet szerzett vissza az orosz fegyveres erőktől.



A Downing Street ismertetése szerint a támogatás mértékét jelzi, hogy a múlt héten a második világháború óta nem látott méretű közúti szállítási művelettel juttattak több tízezer brit tüzérségi lövedéket az ukrajnai frontokra.



Liz Truss miniszterelnök a kormányfői hivatal keddi tájékoztatásához fűzött nyilatkozatában leszögezte azt is, hogy az országoknak egymással együttműködve "egyszer és mindenkorra" fel kell számolniuk függésüket az orosz energiahordozóktól, mivel ez a függés "túl sok ember életét manipulálja" Ukrajnában, Európában és világszerte.



Truss szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök több millió európai számára tette "még hidegebbé és nehezebbé a telet" az Északi Áramlat földgázvezeték elzárásával.



A brit kormány már korábban bejelentette, hogy az idei év végéig beszünteti az orosz nyersolaj importját, és eddig is többször hangoztatta azt az álláspontját, hogy az egész világnak fel kell számolnia függését az orosz energiahordozó-szállításoktól.

MTI