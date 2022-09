Ukrán vezérkar: Szíriából irányítanak át orosz ejtőernyősöket Ukrajnába

2022. szeptember 20. 20:01

Az ukrán katonai vezérkar kedd esti helyzetjelentésében azt írta, hogy Oroszország kivonja Szíriából a 217. ejtőernyős ezred egységeit, és Ukrajnába irányítja át.

Az ukrán értesülés szerint az orosz katonai-politikai vezetés az ukrajnai hadműveletekhez szükséges mozgósítás sikertelensége miatt döntött így.



A kijevi katonai vezetés arról is beszámolt, hogy értesülései szerint a déli Herszon megyéből orosz katonák holttesteit vitték át két teherautón Donyeck megyébe, miközben a kelet-ukrajnai régióban lévő Horlivka város egészségügyi intézményei megteltek súlyosan sebesült orosz katonákkal.



A vezérkar jelentése szerint az orosz erők kedden hét rakéta- és húsz légicsapást mértek, valamint több mit 15 alkalommal nyitottak tüzet rakéta-sorozatvetőkből ukrán katonai és civil célpontokra. Megpróbálták megsemmisíteni Harkiv megyében a pecsenyihi víztározó gátját, de nem jártak sikerrel. Az orosz támadások következtében károk keletkeztek több mint húsz településen, köztük a Donyeck megyei Szlovjanszkban, Sziverszkben, Szoledarban, Bahmutban, Vuhledarban, a Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban és a Mikolajiv megyei Ocsakivban.



Oleh Szinyehubov Harkiv megyei kormányzó a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy az orosz erők tüzet nyitottak Hrisivka falura a régióban. A támadás következtében két ember meghalt, kilencen megsebesültek, köztük négy gyerek.



Az ukrán légierő arról számolt be, hogy lelőttek egy orosz Szu-25-ös csatarepülőgépet Herszon megyében és egy iráni Sahed-136-os kamikaze drónt a mikolajivi régió fölött.



Kedden az ukrán parlament első olvasatban elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely az Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös államhatár mentén húzódó határsávot két kilométerre növeli. A törvényhozás jóváhagyta azt az előterjesztést is, amely lehetővé teszi, hogy visszavonuljanak a katonai szolgálatból azok, akiknek legalább három 18 évesnél fiatalabb gyermekük van.



MTI