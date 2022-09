Holland király: Hollandia a bizonytalanságok időszakát éli

2022. szeptember 20. 21:14

Hollandia az ellentmondások és a bizonytalanságok időszakát éli, ez megingatta az emberek bizalmát a kormánynak a társadalmi problémák megoldására irányuló képességében - jelentette ki Vilmos Sándor holland király kedden az új parlamenti ülésszak megnyitása alkalmából Hágában elmondott trónbeszédében.

Vilmos Sándor 2014-es beiktatásakor (nem koronázták meg) – wikipedia

A Dutchnews hírportál tudósítása szerint a király beszédének komor hangvétele tükrözte a kormány előtt álló számos aktuális kihívást: a növekvő energiaszámlákat és az inflációt, az ukrajnai háborút és a holland gazdák elégedetlenségét a kormány nitrogéncsökkentési tervei miatt.

A holland címer: Je Maintiendrai: Fenntartom



A király felhívta a figyelmet: "Ellentmondásos az, hogy a gazdasági növekedés és az alacsony munkanélküliség időszakában a háztartásoknak megélhetési válsággal kell szembenézniük, és a szegénység növekszik". Hozzátette: "az is ellentmondásos, hogy egy olyan szabad országban, mint Hollandia, az emberek úgy érzik, nem tudják kifejezni véleményüket, mert félnek az ellenséges reakcióktól. Aggasztó továbbá, hogy egy olyan érett demokráciában, mint a holland, az emberek kezdik elveszíteni a kormány és a politika problémamegoldó erejébe vetett hitüket."



A király kitért arra, hogy a kormány "abszolút kötelességének" érzi, hogy igazságot szolgáltasson azoknak a családoknak, amelyeknek az élete tönkrement a családtámogatási botrányhoz kapcsolódó hamis vádak miatt, illetve azoknak a Groningenben élő embereknek, akiknek otthonában a térségben folyó gázkitermelés miatt keletkeztek károk.



"Továbbra is fájdalmas és szégyenletes tény, hogy a hatóságok hibái és hanyagsága miatt oly sok egyénnek és családnak kell súlyos problémákkal szembenéznie" - hangsúlyozta.



Vilmos Sándor arról is beszélt, a kormány intézkedéscsomagot fog előterjeszteni több mint 18 milliárd euró értékben a megélhetési válság kezelésére. Ez várhatóan felső határt is tartalmazni fog az energiaszámlákra vonatkozóan, a számítás alapja egy átlagos háztartás fogyasztása lesz.



A király felvázolta az egyenlőtlenségek elleni hosszú távú terveket is: a kormány eszerint a minimálbér és a juttatások emelésével, valamint a nyereség- és vagyonadók emelésével kíván fellépni az egyenlőtlenségek ellen, míg a gáz- és olajtársaságok magasabb adóját az alacsony jövedelműek energiaszámláinak kifizetésére fordítják majd. Megerősítette azonban, hogy a kabinet továbbra is elkötelezett a fosszilis tüzelőanyagokról a "tiszta energiára" való áttérés és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, valamint "az atomenergia új szerepének megteremtése" mellett.



"A nitrogénkibocsátás 50 százalékos csökkentése és a fenntartható gazdálkodásra való áttérés elkerülhetetlen" - hangsúlyozta a király.



Mint mondta, a kormány célja az, hogy több támogatást kapjanak a lakástulajdonosok, hogy házaikat energiatakarékosabbá tegyék, illetve felgyorsítják a szél- és más megújuló energiaforrásokra vonatkozó terveket annak érdekében, hogy az év végére teljesen leállítsák az orosz gázszállításokat.



A rabszolgaság eltörlésének 150. évfordulója közeledtével a király az eddigi leghatározottabb utalást tette arra, hogy az állam kész bocsánatot kérni a gyarmati múltban elkövetett sérelmekért. "Ha olyan társadalmat akarunk, ahol nincs helye a rasszizmusnak és a megkülönböztetésnek, ahol mindenki úgy érzi, hogy meghallgatják és megbecsülik, akkor nyíltan kell gondolkodnunk történelmünk kevésbé kellemes fejezeteiről is"- mondta.



Az ukrajnai háborúval kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: "Oroszország brutális agressziója Ukrajna ellen veszélyezteti a békés társadalmat, amelyet Hollandia a második világháború óta épített". Bejelentette, hogy kormány növeli és felgyorsítja a honvédelem támogatását, és továbbra is együtt fog működni a nemzetközi partnerekkel, hogy "gátat vessen a demokrácia leépülésének".



MTI