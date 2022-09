Borszűrő Szent Mihály ünnepe Ópusztaszeren

2022. szeptember 21. 10:31

Borszűrő Szent Mihály ünnepe alkalmából kínál programokat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark: szombaton a látogatók frissen préselt mustot, kiváló újborokat kóstolhatnak, hagyományos mesterségek bemutatóin vehetnek részt, és egy tematikus napon megismerhetik a népi halászat eszközeit is - tájékoztatta az intézmény marketingvezetője az MTI-t.

Kodácz Csengele elmondta, hogy ezen a napon a skanzen szinte minden épülete élettel telik meg, a portákon iparosok mutatják be mesterségük fogásait. A látogatók találkozhatnak ostorkészítővel, kováccsal, csipkeverővel, szűrhímzővel, kosárfonóval, kádárral, kipróbálható a paprikafűzés és a külüzés, a Hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán a kemencében pedig finomságok sülnek. A piactéren kackiás verklis szórakoztatja az egybegyűlteket, az iparos műhely mellett pedig a Mesekert interaktív játszóház várja a gyerekeket.



Szent Mihály napjára, szeptember 29-re - ha az időjárás is kedvező - beérik a szőlő az Dél-Alföldön, így a gazdák nekiláthatnak a must elszűrésének. Az őszi munkálatok közül ezért kiemelt figyelmet kap a szüret a Szegedi tanya szőlőskertjében. A vendégek bekapcsolódhatnak a szőlőpréselésbe, és bőven fogyaszthatnak friss mustot is. A látogatók azt is megtudhatják, hogyan sikerült a korai fajták szüretje, hiszen a már elkészült újborból is kóstolhatnak.



Az emlékpark tavaly indított uniós támogatással, a Zentai Történelmi Levéltárral együttműködve a Tiszához kapcsolódó hagyományos, természetközeli gazdálkodást bemutató programsorozatot. Ennek részeként rendeznek szombaton tematikus napot, melyen tárlatvezetésen ismerhetők meg a népi halászat eszközei, a fokgazdálkodás hagyományai, előadás hangzik el a Tisza-mente vízi világáról a 19. és 20. században, emellett az érdeklődők hallhatnak a folyót egykor járó fahajókról, vagy próbára tehetik magukat, milyen gyorsan és pontosan tudják egymásra pakolni az árvízi védekezés során használt homokzsákokat.

MTI