Keleten zápor, nyugaton napsütés

2022. szeptember 21. 15:16

Várható időjárás csütörtök éjfélig: a változó mennyiségű és vastagságú (elsősorban gomoly-) felhőzetből szerdán főleg az ország északkeleti harmadában, csütörtökön pedig már a Dunától keletre nagyobb számban alakulhat ki zápor, néhol zivatar. A nyugati országrészben ugyanakkor több lesz a napsütés, és csak elvétve valószínű zápor. Az északi, északnyugati szél nagy területen élénk lesz, a Nyugat-Dunántúlon szerdán meg is erősödik, de záporok, zivatarok mentén is előfordulhat átmeneti szélerősödés.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 2 és 9 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 14 és 20 fok között várható.

MTI