Aknamezőn keresztül támadtak az ukránok

2022. szeptember 21. 19:42

Több mint kétszáz katonát és 21 járművet veszített egy nap alatt az ukrán fegyveres erők 28. gépesített dandárja Herszon megyében, miután az egyik alegység parancsnoka egy aknamezőn keresztül rendelt el ellentámadást - jelentette ki Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a szerdai hadijelentést ismertetve.

A tábornok azt mondta, hogy a dandár 2. zászlóalja 4. századának személyi állománya lényegében megsemmisült.



Konasenkov szerint a donyecki régióban az ukrán 1. elnöki dandár 3. zászlóalja katonái közül több mint 60 meghalt vagy megsebesült, valamint a zászlóalj négy harckocsit és nyolc járművet is elvesztett egy sikertelen ellentámadási kísérletben.



Artemivszknál (Bahmutnál) a beszámoló szerint az ukrán 93. gépesített dandár 2. zászlóaljának több mint 75 katonája esett el az orosz légierő nagy pontosságú fegyvereivel mért csapást következtében, amely kilenc haditechnikai eszközt is üzemképtelenné tett.

Az orosz légierő harcászati gépei, a tüzérségi és a rakétaerők nyolc ukrán vezetésipontot, 68 tüzérségi egységet és 147 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást támadtak, megsemmisítve egyebek között 12 lőszer- és fegyverraktárt. Az orosz légvédelem lelőtt 11 drónt, köztük egy Bayraktart, 28 HIMARS-lövedéket és három amerikai HARM radarelhárító rakétát.



Az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 295 repülőgépet, 155 helikoptert, 2018 drónt, 375 légvédelmi rakétarendszert, 5052 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 841 rakéta-sorozatvetőt, 3405 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 5743 katonai járművet veszítettek.

Konasenkov szerint az ukrán fegyveres erők tovább lőtték a zaporizzsjai atomerőművet és Enerhodar várost Marhanec közeléből. Mint mondta, egy nagy kaliberű lövedék robbanása következtében megsérült a vízrendszer egyik csöve az erőmű ötödik erőműblokkjának biztonsági rendszerében, emellett csapás érte az ötödik blokktól kiinduló távvezetéket is.



A szóvivő azt mondta, hogy az ukrán ágyútüzet elfojtották, a sugárzás szintje az erőműnél továbbra is normális. A létesítmény körül kialakult helyzetet szerdán New Yorkban vitatta meg Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója.

Szerdán több szakadár és orosz ellenőrzés alá került településről jelentettek ukrán tüzérségi támadást a helyi hatóságok. A luhanszki régióban lévő Szvatovéban egy civil életét vesztette, öt pedig megsebesült HIMARS-belövés következtében, Donyecknél pedig találat miatt leállt a város vízellátását biztosító szűrőüzem.



Vlagyimir Szaldo, az orosz ellenőrzés alatt álló Herszon megye katonai-polgári közigazgatásának vezetője közölte, hogy a szomszédos ukrajnai Mikolajiv megye két "felszabadított" városi körzetét az irányítása alá rendelt régióhoz csatolták. A lépést a polgári lakosság védelmével indokolta, és közölte, hogy ott is meg fogják tartani a népszavazást az Oroszországhoz való csatlakozás ügyében.

Herszon megyében a szeptember 23. és 27. között megrendezendő referendum miatt csütörtöktől tanítási szünetet rendeltek el. Ugyanebben az időben referendumot tartanak a szakadár Donyecki és Luhanszki Népköztársaságban és Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá került területein is.



MTI