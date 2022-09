Az Európa Tanács szerint javítani kell a magyaroktatást Szlovéniában

2022. szeptember 22. 13:32

Javítani kell a magyar nyelv és a magyar nyelven történő oktatást Szlovéniában, egyebek mellett a tanárképzési programok és az oktatási módszertan korszerűsítése által - közölte az Európa Tanács (ET) kisebbségvédelmi szaktestülete a Szlovéniában élő nemzeti kisebbségek helyzetével foglalkozó, csütörtökön közzétett jelentésében.

Az Európa Tanács felügyelete alatt működő nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény tanácsadó bizottsága (FCNM) jelentésében azt írta, Szlovéniában a magyar nyelvet a szlovén-magyar kétnyelvű órákon tanítják. Az etnikailag vegyes területen alkalmazott kétnyelvű oktatási modell a kifejezéssel ellentétben nem biztosítja a magyar és a szlovén nyelv egyenlő arányú használatát az iskolákban.



Kiemelték: ez a modell jelenlegi formájában nem szavatolja, hogy a tanulók teljes körű magyar nyelvtudást szerezzenek. A magyar nemzeti kisebbség képviselői szerint a magyar nyelv részaránya a kétnyelvű órákon a gyakorlatban a pedagógustól függ, és sokszor 50 százalék alatti. Ennek oka elsősorban a magyar nyelven tanító pedagógusok nyelvi kompetenciájának hiányossága, ami rámutat a képzési programok és az oktatási módszertan korszerűsítésének szükségességére - írták. Az Európa Tanács ezért arra buzdította az illetékes szlovén hatóságokat, hogy biztosítsanak megfelelő pedagógusképzést a magyar nyelvű tanításhoz.



A közszolgálati rádió- és tévéműsorokkal kapcsolatban a jelentéstevők meglátása szerint a magyar nyelvű sugárzás időtartama és gyakorisága korlátozott, ezért úgy a sugárzás időtartama, mint gyakoriságának növelését kérték. Ezen túlmenően hangsúlyozták: a közmédiának biztosítania kell a megfelelő televízió- és rádióadást a többi kisebbségi közösség nyelvén is a kohézió és a kölcsönös megértés elősegítése érdekében.



A kisebbségi nyelvek közigazgatási és igazságügyi használatával kapcsolatban azt írták: Szlovéniában biztosított a magyar és az olasz nyelvű ügyintézés egyaránt. Mindazonáltal több olyan köztisztviselőt kell alkalmazni, akik jól ismerik ezeket a nyelveket, hogy elkerüljék a kétnyelvű hivatalos dokumentumokat igénylő eljárások késedelmét - írták.



A jelentéstevők üdvözölték a magyar és olasz nyelvű helynevek átvételét és "többnyire következetes" használatát a helyrajzi jelzésekben, és azt írták: ennek köszönhetően ezeket az elnevezéseket széles körben használják a mindennapokban.



Közölték, a szlovén kulturális minisztérium éves közvetlen pályázati felhívás alapján támogatja a magyar és olasz nemzeti kisebbségek által javasolt kulturális programokat. 2021-ben a magyar kulturális program esetében 485 630 eurót (mintegy 195 millió forint) tett ki a jóváhagyott költségvetési előirányzat. Ez magában foglalja az intézményi tevékenységek és működésük költségeit is. A magyar és olasz nemzeti kisebbség általában elégedett kulturális tevékenységeik országos és a helyi támogatásával - írták.



A jelentéstevők ugyanakkor aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy megnőtt a gyűlöletbeszéddel és az etnikai intoleranciával kapcsolatos panaszok száma. Mint írták, a gyűlöletbeszéd elleni intézkedések beépítése a 2019-2023-as nemzeti bűnözés elleni programba azt mutatja, hogy a hatóságok teljes mértékben tudatában vannak ennek a fejleménynek. Arra szólították fel az illetékes hatóságokat, hogy küzdjenek a sztereotípiák és előítéletek ellen, és nyilvánosan ítéljék el a kisebbségellenes retorikát, hatékonyan üldözzék és szankcionálják a gyűlöletbeszédet, beleértve a nyilvános és politikai diskurzust is.

MTI