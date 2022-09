A hétvégére ismét melegszik az idő

2022. szeptember 22. 14:59

A hétvégére ismét melegszik a levegő és többórás napsütés is várható, vasárnap azonban ismét beborul az ég és a nap második felében már eső, zápor lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet a hétvégén 22 fok felett várható, de szombaton hajnalban a hidegre érzékeny tájakon 0, -1 fokot is mérhetnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken a napsütés mellett fátyol- és gomolyfelhők is lesznek az égen, legfeljebb az északkeleti megyékben lehet erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, ugyanakkor számottevő csapadék ott sem valószínű. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.



Szombaton változóan felhős idő várható többórás napsütéssel. Számottevő csapadék nem valószínű. Hajnalban helyenként pára, köd képződhet. A déli szelet többfelé élénk, néhol időnként erős lökések kísérhetik. Hajnalban jobbára 1 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny tájakon 0, -1 fokot is mérhetnek. Délután 16, 22 fok várható.



Vasárnap a napos körzetek, illetve időszakok mellett nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. A nap első felében kevesebb, második felében több helyen valószínű eső, zápor. Egy-egy zivatar is előfordulhat. Hajnalban néhol pára, köd képződhet. A déli szél többfelé megélénkül. A minimum-hőmérséklet 3 és 11, a csúcshőmérséklet 15 és 23 fok között várható, délkeleten a magasabb értékekkel.



MTI