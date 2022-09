Főhajtás Dobó István emléke előtt - Az egri vár védője ma is példát mutat

2022. szeptember 22. 23:50

A Pro Cultura Sub­car­pathica (PCS) civil szervezet immáron évek óta megemlékezik az egri vár hős védőjéről, Dobó Istvánról, aki vidékünkön, az ungvári járási Szerednyén látta meg a napvilágot, s akinek emlékét az itteniek azóta is híven őrzik.

Békeidőben szeptember elején hagyományőrző fesztivállal, Dobó-napok keretében emlékeznek a legendás várkapitányra. Idén azonban – akárcsak az elmúlt két évben a pandémia miatt – a népünnepély elmaradt, ám a megemlékezés nem: csendes koszorúzásra került sor a szerednyei pincében felállított Dobó-mellszobor (Turi Török Tibor alkotása) előtt.

Dobó István mindannyiunk számára – mind az anyaországi, mind a külhoni magyarok számára – példaértékű személyiség.

Azzal a tettével, hogy megvédte az egri várat, azt érte el, hogy nem kerültünk török uralom alá. Ennek köszönhetően az itt maradt népek megőrizhették nyelvüket, kultúrájukat, fennmaradhatott az egyház – fogalmazott a sajtónak nyilatkozva Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Pro Cultura Subcarpathica elnöke. – Sajnos azóta itt már megtörtént a nyelvváltás, ezért kevesen tudnak erről, viszont bennük is tudatosítani kell ennek a személynek a nagyságát.

Ennek próbál eleget tenni a PCS is az évente megtartott Dobó-napok rendezvénysorozatával.

Illetve a Rákóczi Főiskola is ennek érdekében olyan könyveket ad ki, amelyekkel segítik ezt a célt. Az elmúlt évben például ukrán nyelven is kiadták az Egri csillagokat, és abból száz példányt eljuttattak a szerednyei iskolába is, hisz ebből a gyerekek a saját történelmüket is megismerhetik. Orosz Ildikó annak a reményének adott hangot, hogy a mellszobor jövőre a köztérre kerül, és a neves várvédő kultusza a helyi lakosok mindennapjainak szerves részévé válik.

Dobó István a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb személyisége.

Nevét az 1552. évi török ostrom tette ismertté, amikor az egyenlőtlen erőviszonyok ellenére meg tudta védeni a várat. Ám vidékünk felvirágoztatásában is elévülhetetlen érdemeket szerzett.

A XVI. században a Dobó család honosította meg a térségben a szőlő- és borkultúrát, illetve erősítette meg a romjaiban ma is látható szerednyei várat. Ugyancsak Dobó István építtette ki a településen az összesen több mint négy kilométer hosszúságú pincerendszert is. Dobó közösségi lelkülete, a közösségért való önfeláldozó magatartása ma is becsülendő és példamutató. Ő kész volt életét áldozni a reá bízottakért, a hazájáért, megvívni élet-halál harcát a keresztény Európáért. Ezzel neves földink példát mutat nemcsak az itt élő magyaroknak, de más nemzetiségek képviselői számára is.

A csendes koszorúzáson a szervezők és a helyi önkormányzat képviselői mellett részt vett Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja is.

Kósa Eszter

karpatinfo.net