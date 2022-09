Felvidéki magyar párt: az EU szankciós politikája nem vált be

2022. szeptember 23. 15:25

Az Európai Unió (Oroszországgal szembeni) szankciói nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, át kell értékelni őket, és el kell gondolkodni, hogyan tovább - jelentette ki Forró Krisztián, a Szövetség felvidéki magyar párt elnöke Pozsonyban, a pártnak az emelkedő energiaárakkal összefüggésben tartott sajtótájékoztatóján pénteken.

"Ha a szankciós politika működne, már nem lenne háború. Viszont háború van, és egyre több szankció van, ezért mérlegelni kellene, mekkora értelme van ennek" - mondta Forró Krisztián az MTI kérdésére válaszolva a sajtótájékoztatón. Rámutatott: az ukrajnai háborús helyzetet minél hamarabb, tárgyalásos úton meg kell oldani, ám ha szankciókkal tönkretesszük a saját gazdaságunkat, nem fogunk tudni segíteni Ukrajnának sem.



A Szövetség elnöke egy aktuális közvélemény-kutatás eredményeiből idézve elmondta: Szlovákiában a lakosság 75 százaléka aggódik a közelgő tél előtt a várható rezsiszámlák miatt, s eközben a pozsonyi kormány csak most kezd gondolkodni valamilyen megoldáson, s nem tudja megmondani, hogy mennyibe fog kerülni jövőre a villanyáram és a fűtés.



Élesztős Pál, a Szövetség energetikai szakértője elmondta: a kormány egyik idevágó dokumentuma szerint a villanyáram ára januárban a jelenlegi 12-szerese lehet, s egy ilyen forgatókönyv bekövetkezte a lakosság széles rétegeinek teljes anyagi ellehetetlenülését hozná magával. Rámutatott: ez részben annak következménye, hogy a gáz és a villanyáram ára egymáshoz van kötve, ezért a Szövetség ezeknek az áraknak az elkülönítését javasolja.



Forró Krisztián felidézte, hogy a Szövetség már februárban előállt több, az energiaárak emelkedésének mérséklését célzó megoldással, köztük egy kompenzációs alap létrehozásának ötletével, illetve az energiaárak ÁFA-tartalmának a jelenlegi egyharmadára való csökkentésével.



"Ezek a javaslatok ma is segítenének, de már nem elégségesek, további intézkedésekre van szükség" - világított rá Forró Krisztián. Hangsúlyozta: ezért arra szólítják fel a kormányt, hogy azonnal, de legkésőbb október 15-ig vezessen be ársapkát az energiaárakra a lakosság, az önkormányzatok, illetve a vállalkozók számára, és azonnal kezdjen tárgyalásokat uniós partnereivel a gáz és a villamosáram árának uniós szintű szétválasztásáról.



Forró Krisztián kiemelte: bár a helyzet nem egyszerű, azonnali megoldásokra van szükség, és ezért elutasítják annak lehetőségét, hogy a pozsonyi kormány politikai megfontolásokból az október végén esedékes helyhatósági és megyei választások utánra halassza a témával való foglalkozást, illetve azokat a terveket is, amelyekről már most tudni lehet, hogy az energiaárak tekintetében nem orvosolnák az önkormányzatok és a vállalkozók helyzetét sem.



MTI