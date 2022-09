Szombaton több órás napsütés, gomolyfelhők

2022. szeptember 23. 17:33

Várható időjárás szombat éjfélig: a többórás napsütés mellett péntek délután gomoly- és fátyolfelhőkre számíthatunk, és az északkeleti, keleti megyékben néhol zápor is kialakulhat. Éjjel átmenetileg kiderül az ég, majd hajnaltól nyugat felől fátyolfelhőzet érkezik.

Szombaton a többórás napsütés mellett egyre több és vastagabb magasszintű felhőzet lesz felettünk, emellett gomolyfelhők is képződnek. Délután már lesznek erősebben felhős tájak is, főként a Dunántúlon. Csapadék nem várható.



A déli, délnyugati szél szombaton a keleti megyék kivételével megélénkül, Zala megyében és környékén olykor meg is erősödik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 2 és 7 fok között valószínű, több helyen lehet talajmenti fagy, sőt a hidegre hajlamos helyeken gyenge légköri fagy is valószínű.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 17 és 23 fok között alakul.



MTI