Biden megint eltévedt a színpadon

2022. szeptember 23. 18:23

Az USA elnöke Biden megint eltévedt a színpadon.

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke most a Global Fund eseményén került kellemetlen helyzetbe. Joe Biden legutóbb Bostonban tévedt el a színpadon, ezt a „produkcióját” a napokban New Yorkban egy konferencián is megismételte.

A felvételen jól látható, hogy az elnök a beszéde végeztével távozni szeretne a pódiumról, elindul a lépcső felé, majd megtorpan. Ezt követően segítséget kér a környezetétől.

mandiner.hu