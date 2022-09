Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom

2022. szeptember 24. 13:51

Minden eddigit meghaladóan, tízezernél is több gyereket emeltek a magasba egy időben több mint 35 településen a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomnak a gyermekvállalást támogató, Gyereket a magasba! elnevezésű programján szombaton.

"A gyerekek felemelése azt jelenti, hogy őket magunknál is fontosabbnak tartjuk, képesek vagyunk tenni mindennap azért, hogy nekik szebb és boldogabb jövője legyen" - jelentette ki Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára egy budapesti rendezvényhelyszínen.



Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány elnöke arról számolt be, hogy a mozgalom már több mint tíz éves, és öt éve rendezik meg a Gyereket a magasba! programot.



A mozgalomnak az a célja, hogy támogassák a fiatalok gyermekvállalási terveit, hogy annyi gyermekük lehessen, amennyit szeretnének. A gyerekemeléssel pedig azt bizonyítják, hogy a gyerek öröm, és a szüleik büszkék rájuk - mondta.



Idén két kiemelt helyszín van, Veszprém és Budapest, emellett számos határon túli közösség is rendez családi napokat, amelyek során gyerekemelést is tartanak, egyebek között Kassán, Dunaszerdahelyen vagy Szabadkán. Veszprémben a mozgalom háromnapos rendezvénnyel hívja fel a figyelmet a családokra a Háromkirályfi Napok során.



Az ötödik alkalommal megrendezett országos gyerekemelés a pandémia alatt sem maradt el, 2020-ban online rendezték meg; fővédnöke Böjte Csaba ferences szerzetes.



Az elmúlt négy évben már több tízezren vettek részt a gyerekemelésen.



MTI