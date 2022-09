A jövő hét elején ismét csapadékosabb lesz az idő

2022. szeptember 25. 19:59

A jövő hét elején ismét csapadékosabbra fordul az időjárás és megerősödik a szél is, a legmelegebb órákban a hőmérséklet 14-20 fok között alakul. A hét második felében időszakos szakadozások mellett nagyrészt erősen felhős lesz az ég, és záporok, zivatarok is előfordulhatnak, de a hőmérséklet csúcsértéke ekkor már 15 és 24 fok között alakul - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, legnagyobb eséllyel az északnyugati területeken átmeneti szakadozások, vékonyodások előfordulhatnak. A csapadékzóna súlypontja kelet felé helyeződik át, és kezdetben több, majd egyre kevesebb helyen várható eső, zápor, zivatar. Az átmeneti csapadékszünetet követően estétől egy újabb csapadékzóna érkezik dél felől, valamint a nyugati, délnyugati megyék fölé is besodródhatnak csapadékgócok. A Dunántúlon az északnyugatira forduló, míg másutt a változó irányú szél élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.



Kedden időszakos vékonyodások, szakadozások mellett alapvetően felhős időre számíthatunk, és többfelé várható eső, zápor, zivatar. Élénk, néhol erős lökések kísérhetik a délnyugati, majd a Dunántúlon az északnyugati szelet. A hőmérséklet hajnalban 6, 14 fok között alakul, délután 15, 21 fok lehet.



Szerdán egyre több helyen felszakadozik, csökken a felhőzet, Magyarország nagy részén hosszabb-rövidebb napsütésre is számítani lehet, majd a nap második felétől nyugat felől ismét vastagabb, nagyobb felhőtömbök érkezhetnek. Eleinte inkább a Dunától keletre valószínű elszórt csapadék, a nap második felében főleg a Dunántúlon fordul elő szórványosan eső, zápor, néhol zivatar. Az északnyugati, majd délnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 3 és 12, a maximum 14 és 20 fok között várható.



Csütörtökön is időszakos vékonyodások, szakadozások mellett nagyrészt erősen felhős idő várható. Több helyen előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Hajnalban ködfoltok képződhetnek. A keleti szél gyenge vagy mérsékelt lesz. A leghidegebb órákban általában 3 és 12 fok közötti értékek valószínűek, délután 14, 20 fokra lehet számítani.



Pénteken is időszakos vékonyodások, szakadozások mellett nagyrészt erősen felhős időre lehet számítani. Több helyen előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A déli, délkeleti, a Nyugat-Dunántúlon az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. Hajnalra 4 és 12 fok közé hűl le a levegő. A csúcsérték északnyugaton 14, délkeleten 24 fok körül valószínű.



Szombaton időszakos vékonyodások, felszakadozások mellett nagyrészt erősen felhős idő várható. Több helyen előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A déli, délnyugati szelet élénk, sok helyütt erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 14, a csúcsérték 15 és 24 fok között várható, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb, délkeleten az enyhébb időre.



Vasárnap általában közepesen vagy erősen felhős idő valószínű. Szórványosan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Sokfelé megerősödik a nyugati, északnyugati szél.

A hajnali 4, 12 fokról 13 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



MTI