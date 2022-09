Hiába ment Gyurcsány Miskolcra kampányolni, a Fidesz jelöltje nyert

2022. szeptember 26. 00:01

Barta Gábor, a Fidesz-KDNP jelöltje közösségi oldalán köszönte meg a választók bizalmát.

Barta Gábor nyerte Miskolc 3. számú egyéni választókerületében rendezett időközi választást. A Fidesz-KDNP jelöltje a voksok 56,24 százalékával győzött, pont kétszáz szavazattal kapott többet, mint összellenzéki kihívója.

Sebe-Gazdig Judit, a DK, az LMP, az MSZP, a Párbeszéd, a Momentum és a Velünk a Város Egyesült jelöltjének az sem segített nyerni, hogy a héten Gyurcsány Ferenc személyesen kampányolt a borsodi megyeszékhelyen mellette.

„Nem csak választókerületi riválisomat, de a teljes DK frakciót sikerült legyőznünk!” – mondta győzelmi beszédében Barta Gábor, a Fidesz-KDNP képviselője. „Hiába kampányolt az utcán, a lépcsőházakban és a miskolci kocsmákban a DK frakció tagjai, a Miskolc 3. számú választókerület polgárai a mostani győzelemmel egyértelmű üzenetet küldtek: nincs szükségük árnyékkormányra, nincs szükségük Gyurcsányra!” Beszédében megköszönte a kampányban dolgozó aktivisták, szimpatizánsok munkáját, majd átadta a szót Csöbör Katalin, fideszes országgyűlési képviselőnek, aki a teljes, – ahogy Barta fogalmazott – háttérországok biztosította a kampányában. „Tanulságos időközi választás volt. Az április 3-i országgyűlési választások után most mondhatni házhoz jött a pofonért Gyurcsány Ferenc és a DK frakciója. Egy baloldalinak elkönyvelt, ellenzéki vezetésű városban, úgy tudtunk győzni, hogy a DK teljes frakciója, élükön Gyurcsány Ferenccel, napokig személyesen kampányoltak a választókerületben. A választási eredmény azonban megmutatta, hogy Gyurcsány már csak árnyéka önmagának.”

Fontos körülmény, hogy mind az újpesti, mind a miskolci időközi választást olyan körzetben tartották, ahol 2019-ben még a baloldal tudott nyerni. Újpesten a 12. számú körzetben tartották az időközit, amely Kanász-Nagy Máté LMP-s politikus eddigi körzete volt. A baloldal tehát megtartotta az eddig is baloldali körzetét. Miskolcon a 3-as számú körzetben 2019-ben még szintén a baloldal nyert, most viszont elbukták a körzetet. Két baloldali körzetből tehát egyet elnyert a Fidesz. Ami a fővárost illeti: a Fidesz az áprilisi választások óta kilenc, a baloldal három időközit nyert Budapesten. Június óta ugyanis csak a fővárosban tizenkét időközi önkormányzati képviselő-választást tartottak, ebből a kormánypárti jelöltek kilenc, az ellenzéki pártok indulói pedig – a most vasárnapi újpesti győzelemmel együtt – mindössze három mandátumot szereztek.



mandiner.hu